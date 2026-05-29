https://1prime.ru/20260529/pensija-870302215.html

Пенсии в июне будут перечислены досрочно

Пенсии в июне будут перечислены досрочно - 29.05.2026, ПРАЙМ

Пенсии в июне будут перечислены досрочно

Пенсии в июне будут перечислены досрочно - 11 июня - из-за празднования Дня России, а также сдвинутся выплаты за выходные 20-21 и 27-28 июня, но при этом... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T03:33+0300

2026-05-29T03:33+0300

2026-05-29T03:33+0300

общество

экономика

социальный фонд

госдума

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870302215.jpg?1780014788

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Пенсии в июне будут перечислены досрочно - 11 июня - из-за празднования Дня России, а также сдвинутся выплаты за выходные 20-21 и 27-28 июня, но при этом детские пособия останутся без изменений и поступят по обычному графику, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "День России в 2026 году выпадает на пятницу, 12 июня, поэтому выходные растянутся на три дня и продлятся включительно по 14 июня. Это обстоятельство напрямую затрагивает порядок перечисления пенсий и социальных выплат, поскольку по нормам российского законодательства при совпадении даты выплаты с нерабочим праздничным или выходным днем средства зачисляются заранее, в последний рабочий день перед таким периодом", - сказал Говырин. Он отметил, что заявлений в Социальный фонд при этом подавать не требуется, перенос происходит автоматически. Кроме того, досрочно июньские пенсии, по словам депутата, получат несколько категорий граждан. "Тем, у кого привычная дата приходится на 6 и 7 июня, деньги поступят 5 июня. Для получателей с графиком на 12, 13 и 14 июня зачисление состоится 11 июня, что станет наиболее заметным сдвигом из-за праздника", - уточнил Говырин. Он подчеркнул, что аналогичная схема сработает в выходные 20 и 21 июня, когда выплаты переведут 19 июня, а также 27 и 28 июня, когда средства поступят 26 июня. Парламентарий объяснил, что сдвиг составляет от одного до пяти дней, при этом сумма остается прежней, изменяется только техническая дата зачисления. "Детские пособия в июне выплачиваются по своему графику, и длинные выходные на них не повлияют. Единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и выплата на ребенка военнослужащего по призыву поступят 3 июня. Ежемесячная сумма из средств материнского капитала будет перечислена 5 июня. Работающим родителям пособие по уходу за ребенком до полутора лет придет до 8 июня. Все эти даты приходятся на будни и не пересекаются с праздничным периодом", - рассказал Говырин. Для тех, чья дата выплаты не попадает на праздник и не совпадает с субботой или воскресеньем, никаких изменений, как сообщил политик, в июне не будет. "Зачисление пенсий на банковские карты по-прежнему производится в период с 3-го по 25-е число каждого месяца в зависимости от графика регионального отделения Социального фонда. Доставка через Почту России идет с 1 по 25 июня, и уточнить точный день удобнее всего в своем почтовом отделении", - добавил он. Говырин напомнил, что досрочное перечисление остается переносом обычной даты на более ранний рабочий день, и дополнительной суммы или праздничной надбавки в таком переводе нет, размер выплаты сохраняется в полном объеме. "Бюджет на июнь имеет смысл распланировать с учетом того, что часть средств поступит раньше привычного срока, а следующее перечисление пройдет уже по штатному графику в июле", - подытожил член думского комитета.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , социальный фонд, госдума, единая россия