В Петербурге появится новая технологическая долина
2026-05-29T00:26+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Еще одна технологическая долина появится в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с центром "Сириус", сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Уже через два года начнет работать первая из наших технологических долин – "ИТМО-Хайпарк". Идет проектирование кампуса второй технологической долины - "Невской дельты" СПбГУ и Морского Университета. Планируются третья – "Технополис" Политеха и четвертая – в Кронштадте, в сфере энергетики. И уже просматривается пятая... Стали видны контуры новой технологической долины как перспективного направления сотрудничества со структурами федерального центра "Сириус" во исполнение поручения президента России", - сказал он в эфире телеканала "78".
Беглов отметил, что основные площадки этой долины могут разместиться на Васильевском острове.
"Там три составляющих: робото-техническая, с ориентацией на наши промышленные предприятия, инновационно-исследовательская, с охватом наших вузов, и образовательная – с перспективой привлечения в Петербург талантов со всей страны и работы с ними", - сообщил губернатор.
Губернатор Беглов: в Петербурге появится еще одна технологическая долина
