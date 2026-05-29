https://1prime.ru/20260529/peterburg-870301034.html

В Петербурге появится новая технологическая долина

В Петербурге появится новая технологическая долина - 29.05.2026, ПРАЙМ

В Петербурге появится новая технологическая долина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Еще одна технологическая долина появится в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с центром "Сириус", сообщил губернатор города... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T00:26+0300

2026-05-29T00:26+0300

2026-05-29T00:26+0300

россия

санкт-петербург

кронштадт

петербург

александр беглов

спбгу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870301034.jpg?1780003586

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Еще одна технологическая долина появится в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с центром "Сириус", сообщил губернатор города Александр Беглов. "Уже через два года начнет работать первая из наших технологических долин – "ИТМО-Хайпарк". Идет проектирование кампуса второй технологической долины - "Невской дельты" СПбГУ и Морского Университета. Планируются третья – "Технополис" Политеха и четвертая – в Кронштадте, в сфере энергетики. И уже просматривается пятая... Стали видны контуры новой технологической долины как перспективного направления сотрудничества со структурами федерального центра "Сириус" во исполнение поручения президента России", - сказал он в эфире телеканала "78". Беглов отметил, что основные площадки этой долины могут разместиться на Васильевском острове. "Там три составляющих: робото-техническая, с ориентацией на наши промышленные предприятия, инновационно-исследовательская, с охватом наших вузов, и образовательная – с перспективой привлечения в Петербург талантов со всей страны и работы с ними", - сообщил губернатор.

санкт-петербург

кронштадт

петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, санкт-петербург, кронштадт, петербург, александр беглов, спбгу