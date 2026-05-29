https://1prime.ru/20260529/pmef-870328077.html

Отец Илона Маска рассказал о планах посетить ПМЭФ

Отец Илона Маска рассказал о планах посетить ПМЭФ - 29.05.2026, ПРАЙМ

Отец Илона Маска рассказал о планах посетить ПМЭФ

Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск, заявил РИА Новости, что планирует принять участие в предстоящем... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T17:20+0300

2026-05-29T17:20+0300

2026-05-29T17:20+0300

пмэф-2026

пмэф

россия

санкт-петербург

илон маск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860550674_0:307:3063:2030_1920x0_80_0_0_18d022adba7c0ad1590e4b683457ec1b.jpg

ВАШИНГТОН, 29 мая — ПРАЙМ. Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск, заявил РИА Новости, что планирует принять участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. "Да, я собираюсь", — ответил Эррол Маск на вопрос корреспондента РИА Новости о его возможном участии в ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Эррол Маск ранее неоднократно посещал Россию и в интервью РИА Новости называл ее "прекрасным местом для инвестиций", отмечая высокий технологический уровень страны и большое число привлекательных сфер для вложений. Он также заявлял, что Россия является супердержавой благодаря своим людям, которых охарактеризовал как умных, энергичных и трудолюбивых.

https://1prime.ru/20260529/blumberg-870309694.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пмэф, россия, санкт-петербург, илон маск