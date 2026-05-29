Отец Илона Маска рассказал о планах посетить ПМЭФ
2026-05-29T17:20+0300
ВАШИНГТОН, 29 мая — ПРАЙМ. Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск, заявил РИА Новости, что планирует принять участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. "Да, я собираюсь", — ответил Эррол Маск на вопрос корреспондента РИА Новости о его возможном участии в ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Эррол Маск ранее неоднократно посещал Россию и в интервью РИА Новости называл ее "прекрасным местом для инвестиций", отмечая высокий технологический уровень страны и большое число привлекательных сфер для вложений. Он также заявлял, что Россия является супердержавой благодаря своим людям, которых охарактеризовал как умных, энергичных и трудолюбивых.
