Отец Илона Маска рассказал о планах посетить ПМЭФ - 29.05.2026, ПРАЙМ
ПМЭФ-2026
Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск, заявил РИА Новости, что планирует принять участие в предстоящем... | 29.05.2026, ПРАЙМ
Отец Илона Маска рассказал о планах посетить ПМЭФ

Отец миллиардера Илона Маска заявил о планах принять участие в ПМЭФ-2026

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Отец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на "Форуме будущего 2050" в Москве
ВАШИНГТОН, 29 мая — ПРАЙМ. Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск, заявил РИА Новости, что планирует принять участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме.
"Да, я собираюсь", — ответил Эррол Маск на вопрос корреспондента РИА Новости о его возможном участии в ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Эррол Маск ранее неоднократно посещал Россию и в интервью РИА Новости называл ее "прекрасным местом для инвестиций", отмечая высокий технологический уровень страны и большое число привлекательных сфер для вложений. Он также заявлял, что Россия является супердержавой благодаря своим людям, которых охарактеризовал как умных, энергичных и трудолюбивых.
