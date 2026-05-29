Весенние полевые работы в России входят в завершающую фазу, заявила Лут

Весенние полевые работы в России в настоящее время входят в завершающую фазу, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на коллегии ведомства. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T12:24+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Весенние полевые работы в России в настоящее время входят в завершающую фазу, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на коллегии ведомства. "В настоящее время весенние полевые работы у нас входят в завершающую фазу. Яровыми засеяны на вчерашний день 42,3 миллиона гектаров", - сказала Лут. По ее словам, темпы сева приближаются к уровню прошлого года. "У нас, я напомню, было большое отставание, порядка 10 миллионов гектаров практически", - подчеркнула она. Лут отметила, что осталось меньше 2 миллионов гектаров отставания. "Ожидаем, что все необходимые площади будут посеяны. Считаем, что в текущем сезоне наша посевная площадь должна составить порядка 83 миллионов гектаров", - заключила Лут.
