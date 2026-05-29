Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя вновь останутся нулевыми - 29.05.2026, ПРАЙМ
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 3 июня по 9 июня вновь останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T16:40+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 3 июня по 9 июня вновь останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 232 доллара за тонну, на ячмень - 223,2 доллара, на кукурузу - 226,1 доллара за тонну. Пошлины на экспорт пшеницы остаются нулевыми с 22 апреля, на кукурузу и ячмень - с 15 апреля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
