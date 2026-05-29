Поставки лекарств из КНР в Россию в апреле выросли вдвое
2026-05-29T03:18+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стоимость поставок фармацевтической продукции из КНР в РФ в этом апреле выросла вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, в частности, поставки медикаментов за этот период выросли в полтора раза, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, за апрель Китай экспортировал в Россию фармпродукции на 15,9 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше в годовом выражении, но на 27% меньше, чем в марте. При этом по итогам первых четырех месяцев года экспорт вырос почти на 39% - до 61,1 миллиона долларов.
Самую большую долю здесь заняли лекарственные средства - их Поднебесная в апреле отправила России на 5,6 миллиона долларов (+45% за год), а за четыре месяца - на 25,7 миллиона (+53%). Следом расположились иммунологические продукты (4,6 миллиона долларов в апреле), гепарин (2,56 миллиона), перевязочный материал (2,55 миллиона) и другие медицинские товары (559 тысяч долларов).
Главными покупателями фармпродукции у КНР по итогам месяца стали США (202,7 миллиона долларов), Дания (111,5 миллиона), Япония (43,1 миллиона), Австралия (35,7 миллиона) и Индия (35,6 миллиона).
