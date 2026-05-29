https://1prime.ru/20260529/postavki-870302019.html

Поставки лекарств из КНР в Россию в апреле выросли вдвое

Поставки лекарств из КНР в Россию в апреле выросли вдвое - 29.05.2026, ПРАЙМ

Поставки лекарств из КНР в Россию в апреле выросли вдвое

Стоимость поставок фармацевтической продукции из КНР в РФ в этом апреле выросла вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, в частности, поставки медикаментов... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T03:18+0300

2026-05-29T03:18+0300

2026-05-29T03:18+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

кнр

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870302019.jpg?1780013881

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стоимость поставок фармацевтической продукции из КНР в РФ в этом апреле выросла вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, в частности, поставки медикаментов за этот период выросли в полтора раза, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Так, за апрель Китай экспортировал в Россию фармпродукции на 15,9 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше в годовом выражении, но на 27% меньше, чем в марте. При этом по итогам первых четырех месяцев года экспорт вырос почти на 39% - до 61,1 миллиона долларов. Самую большую долю здесь заняли лекарственные средства - их Поднебесная в апреле отправила России на 5,6 миллиона долларов (+45% за год), а за четыре месяца - на 25,7 миллиона (+53%). Следом расположились иммунологические продукты (4,6 миллиона долларов в апреле), гепарин (2,56 миллиона), перевязочный материал (2,55 миллиона) и другие медицинские товары (559 тысяч долларов). Главными покупателями фармпродукции у КНР по итогам месяца стали США (202,7 миллиона долларов), Дания (111,5 миллиона), Япония (43,1 миллиона), Австралия (35,7 миллиона) и Индия (35,6 миллиона).

китай

кнр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, кнр, рф