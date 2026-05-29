Россельхознадзор проведет переговоры с Узбекистаном по поставкам овощей - 29.05.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор проведет переговоры с Узбекистаном по поставкам овощей
2026-05-29T22:14+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россельхознадзор собирается провести технические переговоры с компетентным ведомством Узбекистана для выработки механизма безопасных и бесперебойных поставок плодоовощной продукции в Россию, сообщило ведомство. "Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Узбекистана для проведения технических переговоров в целях выработки механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в Россию", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что ограничительные меры на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана не вводились.
22:14 29.05.2026
 
Россельхознадзор проведет переговоры с Узбекистаном по поставкам овощей

Флаг Узбекистана. Архивное фото
