Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале снизилась на 3,5% - 29.05.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале снизилась на 3,5%
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом квартале 2026 года снизилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 95,8 миллиарда... | 29.05.2026, ПРАЙМ
Газпром
17:09 29.05.2026 (обновлено: 17:44 29.05.2026)
 
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале снизилась на 3,5%

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале снизилась на 3,5%, до 95,8 млрд рублей

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом квартале 2026 года снизилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 95,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании составила 858 миллиардов рублей, что на 2,9% ниже, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения снизилась на 1,9%, до 137,2 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 35,8%, до 153,1 миллиарда рублей.
"Волатильность нефтегазового сектора в 1 квартале 2026 года определялась геополитическими событиями, которые вызвали значительные колебания цен на энергоносители. Укрепление курса рубля продолжило оказывать давление на финансовые результаты", - пояснили в компании.
Показатель долговой нагрузки чистый долг / EBITDA на конец первого квартала составил 1,27х, тогда как на конец 2025 года он был ниже 1,5х.
Краткосрочные обязательства выросли на 11,3%, до 2,1 триллиона рублей. Долгосрочные обязательства выросли на 1,1%, до 1,5 триллиона рублей.
"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
 
