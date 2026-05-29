Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале снизилась на 3,5%

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом квартале 2026 года снизилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 95,8 миллиарда... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T17:09+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом квартале 2026 года снизилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 95,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании.Выручка компании составила 858 миллиардов рублей, что на 2,9% ниже, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения снизилась на 1,9%, до 137,2 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 35,8%, до 153,1 миллиарда рублей."Волатильность нефтегазового сектора в 1 квартале 2026 года определялась геополитическими событиями, которые вызвали значительные колебания цен на энергоносители. Укрепление курса рубля продолжило оказывать давление на финансовые результаты", - пояснили в компании.Показатель долговой нагрузки чистый долг / EBITDA на конец первого квартала составил 1,27х, тогда как на конец 2025 года он был ниже 1,5х.Краткосрочные обязательства выросли на 11,3%, до 2,1 триллиона рублей. Долгосрочные обязательства выросли на 1,1%, до 1,5 триллиона рублей."Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.

