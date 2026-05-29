Российские приставы взыскивают с Euroclear Bank свыше 25,4 миллиарда рублей
2026-05-29T05:42+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российские приставы принудительно взыскивают с Euroclear Bank свыше 25,4 миллиарда рублей по 47 исполнительным производствам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам приставов, с октября 2024 года на Euroclear Bank завели 47 исполнительных производств о взыскании 25,415 миллиарда рублей "иных взысканий имущественного характера". Производства были возбуждены по исполнительным листам и судебным приказам, выданным Арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.
Кроме того, с мая 2024 года у банка остался неоплаченным исполнительский сбор почти на 14,5 миллионов рублей. Помимо прочего, с декабря 2023 года в отношении Euroclear Bank было возбуждено еще 35 исполнительных производств об "иных взысканиях имущественного характера", сумма которых не указана.
Также, согласно материалам, в октябре 2024 года приставы возбудили производство о наложении ареста на активы Euroclear Bank по листу, выданному судом в Санкт-Петербурге.
