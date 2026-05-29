https://1prime.ru/20260529/produkty-870292316.html

Экономист рассказал, почему многие продукты могут подешеветь

Экономист рассказал, почему многие продукты могут подешеветь - 29.05.2026, ПРАЙМ

Экономист рассказал, почему многие продукты могут подешеветь

Некоторые категории продуктов в ближайшее время могут подешеветь на 30–50%. Это результат глубинных позитивных процессов в российской экономике, рассказал... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T03:03+0300

2026-05-29T03:03+0300

2026-05-29T03:03+0300

продукты питания

цены на продукты

инфляция в россии

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1a/857936171_0:134:2561:1574_1920x0_80_0_0_0065f62aa8ddc0899396500ca857771d.jpg

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Некоторые категории продуктов в ближайшее время могут подешеветь на 30–50%. Это результат глубинных позитивных процессов в российской экономике, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев.По словам эксперта, снижение цен станет результатом сложения нескольких ключевых факторов. Прежде всего, это растущая эффективность российского агропромышленного комплекса. Инвестиции в отрасль, сделанные в последние годы, приводят к рекордным урожаям и, как следствие, к затовариванию рынка качественной отечественной продукцией — от овощей закрытого грунта до мяса.“Ожидаемое снижение цен на 30–50% по ряду категорий — это не сиюминутная удача, а зримый признак здоровой и конкурентоспособной экономики, которая всё успешнее интегрируется в мировые бизнес-процессы на правах сильного и независимого игрока", — пояснил Лебедев.Второй фактор — влияние глобальной экономической конъюнктуры. Укрепление рубля, пусть и со своей спецификой, объективно работает на снижение стоимости импортных составляющих, от кормов до оборудования.Третий фактор — изменение потребительской модели: россияне стали более рациональными в тратах, что заставляет ритейл, включая международные сети на российском рынке, активнее конкурировать за покупателя через цену и качество. Таким образом, ожидаемое снижение цен по ряду категорий — это признак здоровой экономики, а не случайность, заключил профессор.

https://1prime.ru/20260514/produkty-869923463.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

продукты питания, цены на продукты, инфляция в россии, рынок