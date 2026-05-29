Экономист рассказал, почему многие продукты могут подешеветь
2026-05-29T03:03+0300
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Некоторые категории продуктов в ближайшее время могут подешеветь на 30–50%. Это результат глубинных позитивных процессов в российской экономике, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев.По словам эксперта, снижение цен станет результатом сложения нескольких ключевых факторов. Прежде всего, это растущая эффективность российского агропромышленного комплекса. Инвестиции в отрасль, сделанные в последние годы, приводят к рекордным урожаям и, как следствие, к затовариванию рынка качественной отечественной продукцией — от овощей закрытого грунта до мяса.“Ожидаемое снижение цен на 30–50% по ряду категорий — это не сиюминутная удача, а зримый признак здоровой и конкурентоспособной экономики, которая всё успешнее интегрируется в мировые бизнес-процессы на правах сильного и независимого игрока", — пояснил Лебедев.Второй фактор — влияние глобальной экономической конъюнктуры. Укрепление рубля, пусть и со своей спецификой, объективно работает на снижение стоимости импортных составляющих, от кормов до оборудования.Третий фактор — изменение потребительской модели: россияне стали более рациональными в тратах, что заставляет ритейл, включая международные сети на российском рынке, активнее конкурировать за покупателя через цену и качество. Таким образом, ожидаемое снижение цен по ряду категорий — это признак здоровой экономики, а не случайность, заключил профессор.
