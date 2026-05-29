Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист рассказал, почему многие продукты могут подешеветь - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/produkty-870292316.html
Экономист рассказал, почему многие продукты могут подешеветь
Экономист рассказал, почему многие продукты могут подешеветь - 29.05.2026, ПРАЙМ
Экономист рассказал, почему многие продукты могут подешеветь
Некоторые категории продуктов в ближайшее время могут подешеветь на 30–50%. Это результат глубинных позитивных процессов в российской экономике, рассказал... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T03:03+0300
2026-05-29T03:03+0300
продукты питания
цены на продукты
инфляция в россии
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1a/857936171_0:134:2561:1574_1920x0_80_0_0_0065f62aa8ddc0899396500ca857771d.jpg
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Некоторые категории продуктов в ближайшее время могут подешеветь на 30–50%. Это результат глубинных позитивных процессов в российской экономике, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев.По словам эксперта, снижение цен станет результатом сложения нескольких ключевых факторов. Прежде всего, это растущая эффективность российского агропромышленного комплекса. Инвестиции в отрасль, сделанные в последние годы, приводят к рекордным урожаям и, как следствие, к затовариванию рынка качественной отечественной продукцией — от овощей закрытого грунта до мяса.“Ожидаемое снижение цен на 30–50% по ряду категорий — это не сиюминутная удача, а зримый признак здоровой и конкурентоспособной экономики, которая всё успешнее интегрируется в мировые бизнес-процессы на правах сильного и независимого игрока", — пояснил Лебедев.Второй фактор — влияние глобальной экономической конъюнктуры. Укрепление рубля, пусть и со своей спецификой, объективно работает на снижение стоимости импортных составляющих, от кормов до оборудования.Третий фактор — изменение потребительской модели: россияне стали более рациональными в тратах, что заставляет ритейл, включая международные сети на российском рынке, активнее конкурировать за покупателя через цену и качество. Таким образом, ожидаемое снижение цен по ряду категорий — это признак здоровой экономики, а не случайность, заключил профессор.
https://1prime.ru/20260514/produkty-869923463.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1a/857936171_142:0:2417:1706_1920x0_80_0_0_1cabb44269f190b154755f0a4273b2fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
продукты питания, цены на продукты, инфляция в россии, рынок
продукты питания, Цены на продукты, инфляция в России, Рынок
03:03 29.05.2026
 
Экономист рассказал, почему многие продукты могут подешеветь

Экономист Лебедев: продукты могут подешеветь благодаря развитию АПК и крепкому рублю

© Фото : Пресс-служба Х5 GroupПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
© Фото : Пресс-служба Х5 Group
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Некоторые категории продуктов в ближайшее время могут подешеветь на 30–50%. Это результат глубинных позитивных процессов в российской экономике, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев.
Продукты в тележке в магазине - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
АКОРТ назвала продукты, сильнее всего подешевевшие в апреле
14 мая, 12:57
По словам эксперта, снижение цен станет результатом сложения нескольких ключевых факторов. Прежде всего, это растущая эффективность российского агропромышленного комплекса. Инвестиции в отрасль, сделанные в последние годы, приводят к рекордным урожаям и, как следствие, к затовариванию рынка качественной отечественной продукцией — от овощей закрытого грунта до мяса.
“Ожидаемое снижение цен на 30–50% по ряду категорий — это не сиюминутная удача, а зримый признак здоровой и конкурентоспособной экономики, которая всё успешнее интегрируется в мировые бизнес-процессы на правах сильного и независимого игрока", — пояснил Лебедев.
Второй фактор — влияние глобальной экономической конъюнктуры. Укрепление рубля, пусть и со своей спецификой, объективно работает на снижение стоимости импортных составляющих, от кормов до оборудования.
Третий фактор — изменение потребительской модели: россияне стали более рациональными в тратах, что заставляет ритейл, включая международные сети на российском рынке, активнее конкурировать за покупателя через цену и качество. Таким образом, ожидаемое снижение цен по ряду категорий — это признак здоровой экономики, а не случайность, заключил профессор.
 
продукты питанияЦены на продуктыинфляция в РоссииРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала