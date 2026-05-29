Европа проиграла от отказа от российских энергоносителей, заявил Путин
2026-05-29T20:15+0300
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Европа, в том числе Германия, проиграла от отказа от российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы строили, начали строить "Северные потоки". И что, разве это плохо для немецкого государства, для немецкой экономики? А сейчас, когда они отказались от наших энергоносителей, стало лучше? Пытаются нефть получить из Казахстана, но прокачка-то все равно через нас проходит", - сказал Путин журналистам.Он отметил, что европейцы фактически пытаются "кое-что восстановить". Путин также обратил внимание, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер всегда действовал в интересах немецкого народа, в том числе при строительстве "Северных потоков". При этом президент РФ рассказал, что во время общения у них со Шредером часто бывали и споры, и непонимание, но они всегда хотели найти компромисс и находили его.
