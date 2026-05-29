Европа проиграла от отказа от российских энергоносителей, заявил Путин - 29.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Европа, в том числе Германия, проиграла от отказа от российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T20:15+0300
2026-05-29T20:28+0300
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Европа, в том числе Германия, проиграла от отказа от российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы строили, начали строить "Северные потоки". И что, разве это плохо для немецкого государства, для немецкой экономики? А сейчас, когда они отказались от наших энергоносителей, стало лучше? Пытаются нефть получить из Казахстана, но прокачка-то все равно через нас проходит", - сказал Путин журналистам.Он отметил, что европейцы фактически пытаются "кое-что восстановить". Путин также обратил внимание, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер всегда действовал в интересах немецкого народа, в том числе при строительстве "Северных потоков". При этом президент РФ рассказал, что во время общения у них со Шредером часто бывали и споры, и непонимание, но они всегда хотели найти компромисс и находили его.
20:15 29.05.2026 (обновлено: 20:28 29.05.2026)
 
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Европа, в том числе Германия, проиграла от отказа от российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы строили, начали строить "Северные потоки". И что, разве это плохо для немецкого государства, для немецкой экономики? А сейчас, когда они отказались от наших энергоносителей, стало лучше? Пытаются нефть получить из Казахстана, но прокачка-то все равно через нас проходит", - сказал Путин журналистам.
Он отметил, что европейцы фактически пытаются "кое-что восстановить". Путин также обратил внимание, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер всегда действовал в интересах немецкого народа, в том числе при строительстве "Северных потоков". При этом президент РФ рассказал, что во время общения у них со Шредером часто бывали и споры, и непонимание, но они всегда хотели найти компромисс и находили его.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
