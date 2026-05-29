https://1prime.ru/20260529/putin-870333310.html

Российская экономика последние годы росла быстрее, чем в ЕС, заявил Путин

Российская экономика последние годы росла быстрее, чем в ЕС, заявил Путин - 29.05.2026, ПРАЙМ

Российская экономика последние годы росла быстрее, чем в ЕС, заявил Путин

Российская экономика в последние три года росла в разы быстрее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T19:56+0300

2026-05-29T19:56+0300

2026-05-29T20:26+0300

экономика

россия

мировая экономика

владимир путин

ес

евразэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Российская экономика в последние три года росла в разы быстрее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин. "Если взять последние три года - 23, 24, 25 годы. Значит, как выглядел ВВП России: 4,1% роста, 4,9% и в прошлом году - один процент. За три года - 10,3% процента роста. ЕС - 0,4%, 1,1%, 1,5% соответственно. А теперь ЕврАзЭС: 23 год - 4,3%, 24 год - рост составил 5% и в 25 - 1,73%, за три года 11,4%", - сказал глава российского государства журналистам.

https://1prime.ru/20260529/putin-870332126.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, владимир путин, ес, евразэс