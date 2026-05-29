Российская экономика последние годы росла быстрее, чем в ЕС, заявил Путин
Российская экономика в последние три года росла в разы быстрее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T19:56+0300
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Российская экономика в последние три года росла в разы быстрее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин. "Если взять последние три года - 23, 24, 25 годы. Значит, как выглядел ВВП России: 4,1% роста, 4,9% и в прошлом году - один процент. За три года - 10,3% процента роста. ЕС - 0,4%, 1,1%, 1,5% соответственно. А теперь ЕврАзЭС: 23 год - 4,3%, 24 год - рост составил 5% и в 25 - 1,73%, за три года 11,4%", - сказал глава российского государства журналистам.
