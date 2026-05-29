Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская экономика последние годы росла быстрее, чем в ЕС, заявил Путин - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260529/putin-870333310.html
Российская экономика последние годы росла быстрее, чем в ЕС, заявил Путин
Российская экономика последние годы росла быстрее, чем в ЕС, заявил Путин - 29.05.2026, ПРАЙМ
Российская экономика последние годы росла быстрее, чем в ЕС, заявил Путин
Российская экономика в последние три года росла в разы быстрее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T19:56+0300
2026-05-29T20:26+0300
экономика
россия
мировая экономика
владимир путин
ес
евразэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Российская экономика в последние три года росла в разы быстрее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин. "Если взять последние три года - 23, 24, 25 годы. Значит, как выглядел ВВП России: 4,1% роста, 4,9% и в прошлом году - один процент. За три года - 10,3% процента роста. ЕС - 0,4%, 1,1%, 1,5% соответственно. А теперь ЕврАзЭС: 23 год - 4,3%, 24 год - рост составил 5% и в 25 - 1,73%, за три года 11,4%", - сказал глава российского государства журналистам.
https://1prime.ru/20260529/putin-870332126.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, владимир путин, ес, евразэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин, ЕС, ЕврАзЭС
19:56 29.05.2026 (обновлено: 20:26 29.05.2026)
 
Российская экономика последние годы росла быстрее, чем в ЕС, заявил Путин

Путин: экономика РФ в последние три года росла в разы быстрее европейской

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Российская экономика в последние три года росла в разы быстрее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин.
"Если взять последние три года - 23, 24, 25 годы. Значит, как выглядел ВВП России: 4,1% роста, 4,9% и в прошлом году - один процент. За три года - 10,3% процента роста. ЕС - 0,4%, 1,1%, 1,5% соответственно. А теперь ЕврАзЭС: 23 год - 4,3%, 24 год - рост составил 5% и в 25 - 1,73%, за три года 11,4%", - сказал глава российского государства журналистам.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Европа проиграла от отказа от российских энергоносителей, заявил Путин
20:15
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаВладимир ПутинЕСЕврАзЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала