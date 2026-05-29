Путин не стал раскрывать детали своего выступления на ПМЭФ

2026-05-29T21:11+0300

АСТАНА, 29 мая – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не стал раскрывать детали своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, объяснив, что тогда будет "неинтересно слушать". Путин после завершения программы государственного визита в Казахстан отвечает на вопросы представителей СМИ. Один из вопросов журналистов касался программной речи президента на предстоящем ПМЭФ. "Что касается части вашего вопроса, касающегося субстантивного наполнения, содержания (речи на ПМЭФ, - ред.), то давайте сейчас говорить об этом не будем, а то вы сами не приедете, вам все заранее будет ясно, неинтересно слушать", - сказал Путин, отвечая на вопрос о темах своего выступления на ПМЭФ.

