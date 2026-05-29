Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Партнеры по ЕАЭС заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил Путин - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260529/putin-870334981.html
Партнеры по ЕАЭС заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил Путин
Партнеры по ЕАЭС заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил Путин - 29.05.2026, ПРАЙМ
Партнеры по ЕАЭС заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил Путин
Партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил президент России Владимир Путин. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T21:39+0300
2026-05-29T21:39+0300
экономика
технологии
россия
владимир путин
евразэс
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил президент России Владимир Путин. "Россия, наверное, одна из немногих стран, я бы сказал, одна из трех, которые имеют шансы и развивают суверенный искусственный интеллект... Конечно, это было бы делать проще, эффективнее, если бы мы объединяли свои усилия с нашими партнерами, и прежде всего речь идет о партнерах по ЕврАзЭС. Об этом мы говорили и в неформальных условиях, это предлагалось нашим партнерам и это вызывает интерес у многих", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что Россия хорошо хорошо продвинулась в технологиях беспилотного транспорта, ИИ используется в промышленности и образовании. "Здесь очень важно сохранение суверенитета... Для этого нужно иметь свою собственную формулу, свои собственные базы", - добавил Путин. Он уточнил, что некоторые российские компании берут за основу наработки китайских коллег, а другие, например "Сбербанк", создают основу самостоятельно. "Это требует денег, это требует больших капиталовложений. Но это и есть суверенная платформа, на которой все строится. Это есть как раз то, что позволяет использовать такие наработки в сфере обороны, безопасности, в сфере государственного управления. Мы одна из немногих стран которые это делают", - подчеркнул Путин. Также для развития ИИ необходимы большие энергетические ресурсы, напомнил президент. "Вот Google собирается создавать там несколько таких платформ, по-моему, по одному гигаватту. Но у нас, как я вчера сказал, есть возможности в области атомной энергетики, у нас огромные возможности в области гидроэнергетики, в том числе в Сибири. На севере можно развивать, имею в виду, что там холодный климат и охлаждать можно естественным способом. То есть у нас есть явные конкурентные преимущества", - заключил глава российского государства.
https://1prime.ru/20260529/putin-870332126.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, владимир путин, евразэс, сбербанк
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, ЕврАзЭС, Сбербанк
21:39 29.05.2026
 
Партнеры по ЕАЭС заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил Путин

Путин: партнеры по ЕАЭС заинтересованы в российских разработках ИИ

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия, наверное, одна из немногих стран, я бы сказал, одна из трех, которые имеют шансы и развивают суверенный искусственный интеллект... Конечно, это было бы делать проще, эффективнее, если бы мы объединяли свои усилия с нашими партнерами, и прежде всего речь идет о партнерах по ЕврАзЭС. Об этом мы говорили и в неформальных условиях, это предлагалось нашим партнерам и это вызывает интерес у многих", - сказал Путин журналистам.
Он отметил, что Россия хорошо хорошо продвинулась в технологиях беспилотного транспорта, ИИ используется в промышленности и образовании.
"Здесь очень важно сохранение суверенитета... Для этого нужно иметь свою собственную формулу, свои собственные базы", - добавил Путин.
Он уточнил, что некоторые российские компании берут за основу наработки китайских коллег, а другие, например "Сбербанк", создают основу самостоятельно.
"Это требует денег, это требует больших капиталовложений. Но это и есть суверенная платформа, на которой все строится. Это есть как раз то, что позволяет использовать такие наработки в сфере обороны, безопасности, в сфере государственного управления. Мы одна из немногих стран которые это делают", - подчеркнул Путин.
Также для развития ИИ необходимы большие энергетические ресурсы, напомнил президент.
"Вот Google собирается создавать там несколько таких платформ, по-моему, по одному гигаватту. Но у нас, как я вчера сказал, есть возможности в области атомной энергетики, у нас огромные возможности в области гидроэнергетики, в том числе в Сибири. На севере можно развивать, имею в виду, что там холодный климат и охлаждать можно естественным способом. То есть у нас есть явные конкурентные преимущества", - заключил глава российского государства.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Европа проиграла от отказа от российских энергоносителей, заявил Путин
20:15
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯВладимир ПутинЕврАзЭССбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала