https://1prime.ru/20260529/putin-870334981.html

Партнеры по ЕАЭС заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил Путин

Партнеры по ЕАЭС заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил Путин - 29.05.2026, ПРАЙМ

Партнеры по ЕАЭС заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил Путин

Партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил президент России Владимир Путин. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T21:39+0300

2026-05-29T21:39+0300

2026-05-29T21:39+0300

экономика

технологии

россия

владимир путин

евразэс

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg

АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил президент России Владимир Путин. "Россия, наверное, одна из немногих стран, я бы сказал, одна из трех, которые имеют шансы и развивают суверенный искусственный интеллект... Конечно, это было бы делать проще, эффективнее, если бы мы объединяли свои усилия с нашими партнерами, и прежде всего речь идет о партнерах по ЕврАзЭС. Об этом мы говорили и в неформальных условиях, это предлагалось нашим партнерам и это вызывает интерес у многих", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что Россия хорошо хорошо продвинулась в технологиях беспилотного транспорта, ИИ используется в промышленности и образовании. "Здесь очень важно сохранение суверенитета... Для этого нужно иметь свою собственную формулу, свои собственные базы", - добавил Путин. Он уточнил, что некоторые российские компании берут за основу наработки китайских коллег, а другие, например "Сбербанк", создают основу самостоятельно. "Это требует денег, это требует больших капиталовложений. Но это и есть суверенная платформа, на которой все строится. Это есть как раз то, что позволяет использовать такие наработки в сфере обороны, безопасности, в сфере государственного управления. Мы одна из немногих стран которые это делают", - подчеркнул Путин. Также для развития ИИ необходимы большие энергетические ресурсы, напомнил президент. "Вот Google собирается создавать там несколько таких платформ, по-моему, по одному гигаватту. Но у нас, как я вчера сказал, есть возможности в области атомной энергетики, у нас огромные возможности в области гидроэнергетики, в том числе в Сибири. На севере можно развивать, имею в виду, что там холодный климат и охлаждать можно естественным способом. То есть у нас есть явные конкурентные преимущества", - заключил глава российского государства.

https://1prime.ru/20260529/putin-870332126.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, владимир путин, евразэс, сбербанк