https://1prime.ru/20260529/putin-870335603.html

Путин: АЭС в Казахстане обеспечит пятую часть энергопотребления республики

Путин: АЭС в Казахстане обеспечит пятую часть энергопотребления республики - 29.05.2026, ПРАЙМ

Путин: АЭС в Казахстане обеспечит пятую часть энергопотребления республики

Будущая АЭС в Казахстане, которая будет создаваться при участии России, позволит обеспечить пятую часть энергопотребления республики, сообщил президент РФ... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T22:02+0300

2026-05-29T22:02+0300

2026-05-29T22:02+0300

энергетика

мировая экономика

казахстан

рф

астана

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83450/47/834504758_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ce9317308f3505e8dd17e7a8ba669518.jpg

АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Будущая АЭС в Казахстане, которая будет создаваться при участии России, позволит обеспечить пятую часть энергопотребления республики, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. В пятницу глава государства вышел на пресс-подход по итогам визита. "Мы готовы утилизировать отработанное топливо, поставлять топливо, мы договариваемся. Вчера еще Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев, президент Казахстана - ред.) поднял вопрос о том, чтобы мы вместе думали о том, как обеспечивать эту электростанцию соответствующим топливом. И это немаленький объем. Двадцать процентов энергопотребления Казахстана будет обеспечиваться работой атомной электростанции", - сказал глава государства журналистам. Соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане было подписано в четверг в Астане.

https://1prime.ru/20260529/putin-870332126.html

казахстан

рф

астана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, казахстан, рф, астана, владимир путин