HeadHunter назвал лучших работодателей России  - 29.05.2026, ПРАЙМ
HeadHunter назвал лучших работодателей России 
HeadHunter провела юбилейный, 20-й конкурс "Премия HR-бренд" по итогам 2025 года, в которой приняли участие более 400 компаний. | 29.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. HeadHunter провела юбилейный, 20-й конкурс "Премия HR-бренд" по итогам 2025 года, в которой приняли участие более 400 компаний.
19:20 29.05.2026 (обновлено: 19:21 29.05.2026)
 
HeadHunter назвал лучших работодателей России 

© Фото : Пресс-служба HeadHunter HeadHunter провела юбилейный, 20-й конкурс "Премия HR-бренд" по итогам 2025 года
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. HeadHunter провела юбилейный, 20-й конкурс "Премия HR-бренд" по итогам 2025 года, в которой приняли участие более 400 компаний.  
"Премии HR-бренд за самые успешные и эффективные проекты в области управления кадрами, которые меняют жизнь людей в компаниях и за их пределами к лучшему и влияют на саму российскую HR-модель", - сообщили в НН.  
В основных номинациях участвовало 142 компании, из них 55 вошли в финал. В специальных номинациях участвовали 171 компания, кроме этого 94 - участвовали в специальных были представлены в HR-треках.  
По номинациям лидерами признаны:
  • "Мир" - Сибур, VK, Nordgold;
  • "Федерация Гранд" - МегаФон, "Северсталь", "Группа Лента";
  • "Федерация" - "Восточная ГРК", "Четыре лапы", ГК "Ренна"; "Регион" - Курский электроаппаратный завод, ГК "Русагро", ЕВРАЗ;
  • "Столица" - "Префаб технологии", X5, Правительство Москвы;
  • "Северная столица" - компания "Воздушные ворота Северной столицы" (аэропорт Пулково), Первая портовая компания, "Газпромнефть-снабжение";
  • "Малый бизнес" - Монтранс, Lada цифра, "Ньютон инвестиции".  
В специальных номинациях отмечены: "Цифровое лидерство" - Мегафон, "HR по другим правилам. Новый уровень" - группа компаний "КВС", "Территория спорта" - аэропорт Пулково, "Лучшее создается вместе!" - композитный дивизион госкорпорации "Росатом", "Сила сообщества" - Дизайн-комьюнити Авито, "Равные возможности" - АНО "Шестое чувство". В специальной номинации "Путь вместе" стала единственным победителем инжиниринговая компания "Рок Энд Милл".  
Премия HR-бренд - легендарный конкурс среди компаний, по итогам которого вручаются награды за достижения в сфере управления персоналом. Победители и финалисты Премии HR-бренд, организатором которой традиционно выступает hh.ru, - визионеры, определяющие будущее HR в стране. Они задают вектор для всей индустрии сейчас и в перспективе.
 
