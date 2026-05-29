HeadHunter назвал лучших работодателей России

2026-05-29T19:20+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. HeadHunter провела юбилейный, 20-й конкурс "Премия HR-бренд" по итогам 2025 года, в которой приняли участие более 400 компаний. "Премии HR-бренд за самые успешные и эффективные проекты в области управления кадрами, которые меняют жизнь людей в компаниях и за их пределами к лучшему и влияют на саму российскую HR-модель", - сообщили в НН. В основных номинациях участвовало 142 компании, из них 55 вошли в финал. В специальных номинациях участвовали 171 компания, кроме этого 94 - участвовали в специальных были представлены в HR-треках. По номинациям лидерами признаны: В специальных номинациях отмечены: "Цифровое лидерство" - Мегафон, "HR по другим правилам. Новый уровень" - группа компаний "КВС", "Территория спорта" - аэропорт Пулково, "Лучшее создается вместе!" - композитный дивизион госкорпорации "Росатом", "Сила сообщества" - Дизайн-комьюнити Авито, "Равные возможности" - АНО "Шестое чувство". В специальной номинации "Путь вместе" стала единственным победителем инжиниринговая компания "Рок Энд Милл". Премия HR-бренд - легендарный конкурс среди компаний, по итогам которого вручаются награды за достижения в сфере управления персоналом. Победители и финалисты Премии HR-бренд, организатором которой традиционно выступает hh.ru, - визионеры, определяющие будущее HR в стране. Они задают вектор для всей индустрии сейчас и в перспективе.

