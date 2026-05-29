HeadHunter назвал лучших работодателей России
HeadHunter провела юбилейный, 20-й конкурс "Премия HR-бренд" по итогам 2025 года, в которой приняли участие более 400 компаний. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T19:20+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. HeadHunter провела юбилейный, 20-й конкурс "Премия HR-бренд" по итогам 2025 года, в которой приняли участие более 400 компаний. "Премии HR-бренд за самые успешные и эффективные проекты в области управления кадрами, которые меняют жизнь людей в компаниях и за их пределами к лучшему и влияют на саму российскую HR-модель", - сообщили в НН. В основных номинациях участвовало 142 компании, из них 55 вошли в финал. В специальных номинациях участвовали 171 компания, кроме этого 94 - участвовали в специальных были представлены в HR-треках. По номинациям лидерами признаны:
По номинациям лидерами признаны:
- "Мир" - Сибур, VK, Nordgold;
- "Федерация Гранд" - МегаФон, "Северсталь", "Группа Лента";
- "Федерация" - "Восточная ГРК", "Четыре лапы", ГК "Ренна"; "Регион" - Курский электроаппаратный завод, ГК "Русагро", ЕВРАЗ;
- "Столица" - "Префаб технологии", X5, Правительство Москвы;
- "Северная столица" - компания "Воздушные ворота Северной столицы" (аэропорт Пулково), Первая портовая компания, "Газпромнефть-снабжение";
- "Малый бизнес" - Монтранс, Lada цифра, "Ньютон инвестиции".
