Решетников прокомментировал ограничения на ввоз плодов и овощей из Армении

Ограничение ввоза в Россию плодоовощной продукции из Армении не окажет влияния на инфляцию и не создаст никаких проблем, заявил министр экономического развития...

АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Ограничение ввоза в Россию плодоовощной продукции из Армении не окажет влияния на инфляцию и не создаст никаких проблем, заявил министр экономического развития Максим Решетников. В четверг Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны. "По нашим рынкам влияния не будет. Вчера меня спрашивали: что будет с инфляцией и так далее. Мы не заметим статистически этих всех цифр", - сказал Решетников в комментарии "Известиям". Он добавил, что Россия основной объем потребления удовлетворяет за счет собственного производства, а также располагает достаточно диверсифицированной структурой поставщиков на свои рынки. "Проблем это никаких не создаст", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

