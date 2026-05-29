https://1prime.ru/20260529/reshetnikov-870311358.html
Решетников прокомментировал ограничения на ввоз плодов и овощей из Армении
Решетников прокомментировал ограничения на ввоз плодов и овощей из Армении - 29.05.2026, ПРАЙМ
Решетников прокомментировал ограничения на ввоз плодов и овощей из Армении
Ограничение ввоза в Россию плодоовощной продукции из Армении не окажет влияния на инфляцию и не создаст никаких проблем, заявил министр экономического развития... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T11:19+0300
2026-05-29T11:19+0300
2026-05-29T11:19+0300
россия
мировая экономика
армения
максим решетников
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861778236_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_94496885ff3f244eeb69a7b1e6538df0.jpg
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Ограничение ввоза в Россию плодоовощной продукции из Армении не окажет влияния на инфляцию и не создаст никаких проблем, заявил министр экономического развития Максим Решетников. В четверг Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны. "По нашим рынкам влияния не будет. Вчера меня спрашивали: что будет с инфляцией и так далее. Мы не заметим статистически этих всех цифр", - сказал Решетников в комментарии "Известиям". Он добавил, что Россия основной объем потребления удовлетворяет за счет собственного производства, а также располагает достаточно диверсифицированной структурой поставщиков на свои рынки. "Проблем это никаких не создаст", - подчеркнул глава Минэкономразвития.
https://1prime.ru/20260528/rosselkhoznadzor-870298199.html
https://1prime.ru/20260528/gaz-870285490.html
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861778236_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_59ecbfc1ceb617227bddae69687c38dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, армения, максим решетников, россельхознадзор
РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Максим Решетников, Россельхознадзор
Решетников прокомментировал ограничения на ввоз плодов и овощей из Армении
Решетников: ограничения на плодоовощную продукцию из Армении не создадут никаких проблем