https://1prime.ru/20260529/rossija-870301917.html

Россия в апреле увеличила поставки печени в Японию в шесть раз

Россия в апреле увеличила поставки печени в Японию в шесть раз - 29.05.2026, ПРАЙМ

Россия в апреле увеличила поставки печени в Японию в шесть раз

Россия в апреле увеличила поставки в Японию печени и других рыбных субпродуктов в шесть раз в месячном выражении - экспорт достиг 18,2 миллиона долларов,... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T02:47+0300

2026-05-29T02:47+0300

2026-05-29T02:47+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

япония

сша

дания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870301917.jpg?1780012076

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле увеличила поставки в Японию печени и других рыбных субпродуктов в шесть раз в месячном выражении - экспорт достиг 18,2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. В целом в январе-апреле поставки такой продукции из России на японский рынок достигли 42 миллионов долларов, увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия является крупнейшим поставщиком рыбных субпродуктов в Японию - в апреле она обеспечила больше половины потребностей страны в импортных поставках. На втором месте оказались США (39%), а третье место с долей в 6% отошло Дании.

япония

сша

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, япония, сша, дания