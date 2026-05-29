Россия в апреле увеличила поставки печени в Японию в шесть раз
2026-05-29T02:47+0300
Россия в апреле увеличила экспорт печени и других рыбных субпродуктов в шесть раз

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле увеличила поставки в Японию печени и других рыбных субпродуктов в шесть раз в месячном выражении - экспорт достиг 18,2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни.
В целом в январе-апреле поставки такой продукции из России на японский рынок достигли 42 миллионов долларов, увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Россия является крупнейшим поставщиком рыбных субпродуктов в Японию - в апреле она обеспечила больше половины потребностей страны в импортных поставках. На втором месте оказались США (39%), а третье место с долей в 6% отошло Дании.
 
