Россия в апреле вдвое увеличила импорт апельсинов из Турции

Россия в апреле текущего года вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличила импорт турецких апельсинов - поставки достигли 686,9 тысячи... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T03:48+0300

экономика

бизнес

россия

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле текущего года вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличила импорт турецких апельсинов - поставки достигли 686,9 тысячи долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой таможни. Также, по данным ведомства, заметную положительную динамику показали поставки мандаринов - они подросли почти в 1,5 раза, до 10,8 миллиона долларов. При этом несколько снизился импорт лимонов из республики - в годовом выражении отгрузки просели на 11%, до 3,1 миллиона долларов. Активнее всего Россия потребляет турецкие мандарины - в апреле на нее пришлось 14% всех поставок этого вида цитрусовых на внешние рынки. Также Россия потребила 6% экспорта лимонов и 4% - апельсинов.

2026

