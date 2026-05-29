Россия в апреле вдвое увеличила импорт апельсинов из Турции
2026-05-29T03:48+0300
экономика
бизнес
россия
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле текущего года вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличила импорт турецких апельсинов - поставки достигли 686,9 тысячи долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой таможни.
Также, по данным ведомства, заметную положительную динамику показали поставки мандаринов - они подросли почти в 1,5 раза, до 10,8 миллиона долларов.
При этом несколько снизился импорт лимонов из республики - в годовом выражении отгрузки просели на 11%, до 3,1 миллиона долларов.
Активнее всего Россия потребляет турецкие мандарины - в апреле на нее пришлось 14% всех поставок этого вида цитрусовых на внешние рынки. Также Россия потребила 6% экспорта лимонов и 4% - апельсинов.
