Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти уран из Ирана - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260529/rossija-870303396.html
Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти уран из Ирана
Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти уран из Ирана - 29.05.2026, ПРАЙМ
Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти уран из Ирана
Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти из Ирана обогащенный уран. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T05:48+0300
2026-05-29T05:48+0300
энергетика
россия
экономика
иран
рф
вашингтон
алексей лихачев
дмитрий песков
аббас аракчи
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870303396.jpg?1780022932
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти из Ирана обогащенный уран. Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы. "Мы свою точку зрения до них довели, а ответной реакции нет", - сказал Лихачев "Известиям", комментируя предложение России. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.
иран
рф
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, рф, вашингтон, алексей лихачев, дмитрий песков, аббас аракчи, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, ИРАН, РФ, ВАШИНГТОН, Алексей Лихачев, Дмитрий Песков, Аббас Аракчи, Росатом
05:48 29.05.2026
 
Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти уран из Ирана

Лихачев: Россия не получила ответа на предложение вывезти обогащенный уран из Ирана

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти из Ирана обогащенный уран.
Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.
"Мы свою точку зрения до них довели, а ответной реакции нет", - сказал Лихачев "Известиям", комментируя предложение России.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯИРАНРФВАШИНГТОНАлексей ЛихачевДмитрий ПесковАббас АракчиРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала