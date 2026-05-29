https://1prime.ru/20260529/rossija-870303396.html
Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти уран из Ирана
Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти уран из Ирана - 29.05.2026, ПРАЙМ
Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти уран из Ирана
Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти из Ирана обогащенный уран. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T05:48+0300
2026-05-29T05:48+0300
2026-05-29T05:48+0300
энергетика
россия
экономика
иран
рф
вашингтон
алексей лихачев
дмитрий песков
аббас аракчи
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870303396.jpg?1780022932
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти из Ирана обогащенный уран.
Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.
"Мы свою точку зрения до них довели, а ответной реакции нет", - сказал Лихачев "Известиям", комментируя предложение России.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.
иран
рф
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, рф, вашингтон, алексей лихачев, дмитрий песков, аббас аракчи, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, ИРАН, РФ, ВАШИНГТОН, Алексей Лихачев, Дмитрий Песков, Аббас Аракчи, Росатом
Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти уран из Ирана
Лихачев: Россия не получила ответа на предложение вывезти обогащенный уран из Ирана
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти из Ирана обогащенный уран.
Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.
"Мы свою точку зрения до них довели, а ответной реакции нет", - сказал Лихачев "Известиям", комментируя предложение России.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.