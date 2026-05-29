Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти уран из Ирана

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти из Ирана обогащенный уран. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T05:48+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что Россия до сих пор не получила ответ на предложение вывезти из Ирана обогащенный уран. Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы. "Мы свою точку зрения до них довели, а ответной реакции нет", - сказал Лихачев "Известиям", комментируя предложение России. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.

