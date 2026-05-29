В России могут ограничить возможность переработки для таксистов - 29.05.2026, ПРАЙМ
В России могут ограничить возможность переработки для таксистов
Правительство подумает над механизмом, который ограничит возможность брать через мобильное приложение заказы в такси водителям, которые будут систематически... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T06:07+0300
2026-05-29T06:28+0300
бизнес
мвд
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство подумает над механизмом, который ограничит возможность брать через мобильное приложение заказы в такси водителям, которые будут систематически перерабатывать, следует из правительственного плана, который изучило РИА Новости. "Проработка возможности отключения водителей от электронного сервиса заказа такси в случае нарушения режима труда и отдыха водителя либо других грубых или систематических нарушений законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения", - говорится в документе. О результатах работы Минтранс России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, а также МВД России с участием служб заказа легкового такси доложат в правительство России в срок до 2029 года. Норма рабочего времени для водителя в настоящее время составляет не более 40 часов в неделю, при этом продолжительность ежедневной работы при 5-дневной рабочей неделе – не более 8 часов. При невозможности соблюдать стабильную продолжительность рабочего времени, можно изменить график при сохранении 40-часовой рабочей недели. В таком случае продолжительность ежедневной работы не должна превышать 10 часов, хотя и может быть увеличена не более чем на 2 часа для завершения заказа.
06:07 29.05.2026 (обновлено: 06:28 29.05.2026)
 
В России могут ограничить возможность переработки для таксистов

Правительство подумает над ограничением возможности брать заказы в такси переработчикам

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство подумает над механизмом, который ограничит возможность брать через мобильное приложение заказы в такси водителям, которые будут систематически перерабатывать, следует из правительственного плана, который изучило РИА Новости.
"Проработка возможности отключения водителей от электронного сервиса заказа такси в случае нарушения режима труда и отдыха водителя либо других грубых или систематических нарушений законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения", - говорится в документе.
О результатах работы Минтранс России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, а также МВД России с участием служб заказа легкового такси доложат в правительство России в срок до 2029 года.
Норма рабочего времени для водителя в настоящее время составляет не более 40 часов в неделю, при этом продолжительность ежедневной работы при 5-дневной рабочей неделе – не более 8 часов. При невозможности соблюдать стабильную продолжительность рабочего времени, можно изменить график при сохранении 40-часовой рабочей недели. В таком случае продолжительность ежедневной работы не должна превышать 10 часов, хотя и может быть увеличена не более чем на 2 часа для завершения заказа.
 
