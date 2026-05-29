Эксперт назвала основные мошеннические схемы с землей в России

2026-05-29T06:25+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Основные мошеннические схемы с земельными участками в России в 2026 году связаны с подделкой документов, продажей участков со спорными границами и фишингом, рассказала РИА Недвижимость эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Александра Пожарская. "Если говорить об обмане мошенниками покупателя земли, то одна из распространенных схем - двойная продажа или продажа участка со спорными границами. Ее суть заключается в том, что злоумышленники выставляют на продажу землю с неопределенными или спорными границами, под арестом, уже проданную другому покупателю или без права собственности, оформленного надлежащим образом. Иногда и вовсе для показа арендуется ухоженный дом, а в договоре указывается кадастровый номер заброшенного участка", - отметила она. Мошенники также предоставляют поддельные доверенности на продажу участка, свидетельства о праве собственности или решения суда о признании права собственности, добавила Пожарская. Кроме того, недобросовестные продавцы предлагают землю с ограничениями, то есть сельхозназначения, в природоохранных зонах, в охранных зонах линий электропередач или там, где запланировано строительство трасс. Покупатели, привлеченные низкой ценой, об ограничениях узнают уже после сделки - в лучшем случае планируя обустройство земли. В худшем варианте они теряют деньги, потраченные на строительство дома, поскольку вынуждены сносить все постройки, а также оплачивать штрафы и судебные расходы, продолжила Пожарская. "Собственники участков тоже становятся жертвами мошенников. Чаще всего они сталкиваются с рассылкой фальшивых штрафов - за борщевик или захламленность участка, квитанций о недоплате по налогам или взносов в СНТ. В этих рассылках вшиты фишинговые ссылки или QR-код на оплату. Встречаются также и номера телефонов, позвонив по которым жертва может решить вопрос "со скидкой". Цель такого мошенничества – получить доступ к личным данным или аккаунту на Госуслугах", - объяснила она. Нередко собственникам участков предлагают и псевдоуслуги, сказала Пожарская. Предложения якобы уточнить границы участка, срочно провести межевание или зарегистрировать строения заканчиваются, по ее словам, потерей денег, персональных данных и контролем над личным кабинетом на Госуслугах. "Ключевые факторы защиты от мошенничества с земельными участками – бдительность, тщательная проверка документов и отсутствие спешки. В случае покупки земельного участка запросите у продавца выписку из ЕГРН, чтобы убедиться в праве собственности, отсутствии арестов и ограничений. Проверьте категорию земли и вид разрешенного использования. Эта информация есть в выписке и на публичной кадастровой карте. Лично с кадастровым инженером проведите вынос точек в натуре, сверяя границы на местности с данными ЕГРН. Проверьте, не отозвана ли доверенность. Не принимайте предложения купить участок по очень выгодной цене срочно. Не переводите деньги без договора. Не давайте крупный аванс без подписанного договора купли-продажи", - порекомендовала Пожарская. Собственникам земельных участков она посоветовала уточнять информацию у председателя СНТ по телефону, полученному из надежного источника, взносы переводить на расчетный счет товарищества, а не на карты частных лиц, а также не оплачивать штрафы по ссылкам в SMS или мессенджерах. Кроме того, не нужно давать коды подтверждения по телефону, даже если звонят якобы из банка, Росреестра или службы безопасности, добавила Пожарская.

