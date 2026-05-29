Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвала основные мошеннические схемы с землей в России - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/rossija-870304203.html
Эксперт назвала основные мошеннические схемы с землей в России
Эксперт назвала основные мошеннические схемы с землей в России - 29.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала основные мошеннические схемы с землей в России
Основные мошеннические схемы с земельными участками в России в 2026 году связаны с подделкой документов, продажей участков со спорными границами и фишингом,... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T06:25+0300
2026-05-29T06:25+0300
общество
россия
недвижимость
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870304203.jpg?1780025113
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Основные мошеннические схемы с земельными участками в России в 2026 году связаны с подделкой документов, продажей участков со спорными границами и фишингом, рассказала РИА Недвижимость эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Александра Пожарская. "Если говорить об обмане мошенниками покупателя земли, то одна из распространенных схем - двойная продажа или продажа участка со спорными границами. Ее суть заключается в том, что злоумышленники выставляют на продажу землю с неопределенными или спорными границами, под арестом, уже проданную другому покупателю или без права собственности, оформленного надлежащим образом. Иногда и вовсе для показа арендуется ухоженный дом, а в договоре указывается кадастровый номер заброшенного участка", - отметила она. Мошенники также предоставляют поддельные доверенности на продажу участка, свидетельства о праве собственности или решения суда о признании права собственности, добавила Пожарская. Кроме того, недобросовестные продавцы предлагают землю с ограничениями, то есть сельхозназначения, в природоохранных зонах, в охранных зонах линий электропередач или там, где запланировано строительство трасс. Покупатели, привлеченные низкой ценой, об ограничениях узнают уже после сделки - в лучшем случае планируя обустройство земли. В худшем варианте они теряют деньги, потраченные на строительство дома, поскольку вынуждены сносить все постройки, а также оплачивать штрафы и судебные расходы, продолжила Пожарская. "Собственники участков тоже становятся жертвами мошенников. Чаще всего они сталкиваются с рассылкой фальшивых штрафов - за борщевик или захламленность участка, квитанций о недоплате по налогам или взносов в СНТ. В этих рассылках вшиты фишинговые ссылки или QR-код на оплату. Встречаются также и номера телефонов, позвонив по которым жертва может решить вопрос "со скидкой". Цель такого мошенничества – получить доступ к личным данным или аккаунту на Госуслугах", - объяснила она. Нередко собственникам участков предлагают и псевдоуслуги, сказала Пожарская. Предложения якобы уточнить границы участка, срочно провести межевание или зарегистрировать строения заканчиваются, по ее словам, потерей денег, персональных данных и контролем над личным кабинетом на Госуслугах. "Ключевые факторы защиты от мошенничества с земельными участками – бдительность, тщательная проверка документов и отсутствие спешки. В случае покупки земельного участка запросите у продавца выписку из ЕГРН, чтобы убедиться в праве собственности, отсутствии арестов и ограничений. Проверьте категорию земли и вид разрешенного использования. Эта информация есть в выписке и на публичной кадастровой карте. Лично с кадастровым инженером проведите вынос точек в натуре, сверяя границы на местности с данными ЕГРН. Проверьте, не отозвана ли доверенность. Не принимайте предложения купить участок по очень выгодной цене срочно. Не переводите деньги без договора. Не давайте крупный аванс без подписанного договора купли-продажи", - порекомендовала Пожарская. Собственникам земельных участков она посоветовала уточнять информацию у председателя СНТ по телефону, полученному из надежного источника, взносы переводить на расчетный счет товарищества, а не на карты частных лиц, а также не оплачивать штрафы по ссылкам в SMS или мессенджерах. Кроме того, не нужно давать коды подтверждения по телефону, даже если звонят якобы из банка, Росреестра или службы безопасности, добавила Пожарская.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, недвижимость, росреестр
Общество , РОССИЯ, Недвижимость, Росреестр
06:25 29.05.2026
 
Эксперт назвала основные мошеннические схемы с землей в России

Эксперт Пожарская: мошеннические схемы с землей связаны с подделкой документов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Основные мошеннические схемы с земельными участками в России в 2026 году связаны с подделкой документов, продажей участков со спорными границами и фишингом, рассказала РИА Недвижимость эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Александра Пожарская.
"Если говорить об обмане мошенниками покупателя земли, то одна из распространенных схем - двойная продажа или продажа участка со спорными границами. Ее суть заключается в том, что злоумышленники выставляют на продажу землю с неопределенными или спорными границами, под арестом, уже проданную другому покупателю или без права собственности, оформленного надлежащим образом. Иногда и вовсе для показа арендуется ухоженный дом, а в договоре указывается кадастровый номер заброшенного участка", - отметила она.
Мошенники также предоставляют поддельные доверенности на продажу участка, свидетельства о праве собственности или решения суда о признании права собственности, добавила Пожарская.
Кроме того, недобросовестные продавцы предлагают землю с ограничениями, то есть сельхозназначения, в природоохранных зонах, в охранных зонах линий электропередач или там, где запланировано строительство трасс. Покупатели, привлеченные низкой ценой, об ограничениях узнают уже после сделки - в лучшем случае планируя обустройство земли. В худшем варианте они теряют деньги, потраченные на строительство дома, поскольку вынуждены сносить все постройки, а также оплачивать штрафы и судебные расходы, продолжила Пожарская.
"Собственники участков тоже становятся жертвами мошенников. Чаще всего они сталкиваются с рассылкой фальшивых штрафов - за борщевик или захламленность участка, квитанций о недоплате по налогам или взносов в СНТ. В этих рассылках вшиты фишинговые ссылки или QR-код на оплату. Встречаются также и номера телефонов, позвонив по которым жертва может решить вопрос "со скидкой". Цель такого мошенничества – получить доступ к личным данным или аккаунту на Госуслугах", - объяснила она.
Нередко собственникам участков предлагают и псевдоуслуги, сказала Пожарская. Предложения якобы уточнить границы участка, срочно провести межевание или зарегистрировать строения заканчиваются, по ее словам, потерей денег, персональных данных и контролем над личным кабинетом на Госуслугах.
"Ключевые факторы защиты от мошенничества с земельными участками – бдительность, тщательная проверка документов и отсутствие спешки. В случае покупки земельного участка запросите у продавца выписку из ЕГРН, чтобы убедиться в праве собственности, отсутствии арестов и ограничений. Проверьте категорию земли и вид разрешенного использования. Эта информация есть в выписке и на публичной кадастровой карте. Лично с кадастровым инженером проведите вынос точек в натуре, сверяя границы на местности с данными ЕГРН. Проверьте, не отозвана ли доверенность. Не принимайте предложения купить участок по очень выгодной цене срочно. Не переводите деньги без договора. Не давайте крупный аванс без подписанного договора купли-продажи", - порекомендовала Пожарская.
Собственникам земельных участков она посоветовала уточнять информацию у председателя СНТ по телефону, полученному из надежного источника, взносы переводить на расчетный счет товарищества, а не на карты частных лиц, а также не оплачивать штрафы по ссылкам в SMS или мессенджерах. Кроме того, не нужно давать коды подтверждения по телефону, даже если звонят якобы из банка, Росреестра или службы безопасности, добавила Пожарская.
 
ОбществоРОССИЯНедвижимостьРосреестр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала