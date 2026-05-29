Россия стала крупнейшим производителем зернобобовых в 2025 году

Россия стала крупнейшим производителем зернобобовых по итогам прошлого года с долей в мировом производстве в 10%, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут на... | 29.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия стала крупнейшим производителем зернобобовых по итогам прошлого года с долей в мировом производстве в 10%, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут на коллегии ведомства. "Отдельно отмечу рекорд по зернобобовым культурам, урожай которых в прошлом году превысил 8 миллионов тонн. Доля России в мировом производстве выросла с 6% до 10%, и мы стали крупнейшим производителем зернобовых среди всех стран-экспортеров", - сказала она. Помимо этого, аграрии собрали рекордный урожай масличных культур. Также в 2025 году Россия увеличила сбор картофеля, сахарной свеклы и фруктов, добавила Лут. Урожай овощей соответствует уровню рекордных показателей 2024 года, отметила глава Минсельхоза.

