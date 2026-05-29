https://1prime.ru/20260529/rossiya-870320425.html

В Германии выступили со срочным призывом в отношении России

В Германии выступили со срочным призывом в отношении России - 29.05.2026, ПРАЙМ

В Германии выступили со срочным призывом в отношении России

Депутат Левой партии в бундестаге Зерен Пельманн призвал канцлера Германии Фридриха Мерца прекратить эскалацию отношений с Россией."Вместо этой дальнейшей... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T14:45+0300

2026-05-29T14:45+0300

2026-05-29T14:45+0300

германия

ес

фридрих мерц

россия

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Депутат Левой партии в бундестаге Зерен Пельманн призвал канцлера Германии Фридриха Мерца прекратить эскалацию отношений с Россией."Вместо этой дальнейшей эскалации нам, наконец, нужны серьезные усилия для дипломатического урегулирования украинской войны“, — приводит его слова издание Berliner Zeitung. Политик подчеркнул, что нынешнее немецкое правительство сознательно выбирает путь прямой конфронтации с Россией и предупредил о последствиях такой политики.Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.По данным издания Politico, среди возможных претендентов фигурируют глава Евросовета Антониу Кошта, бывший и нынешний президенты Финляндии Саули Ниинисте и Александр Стубб, экс-председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги.

https://1prime.ru/20260523/rossiya-870165408.html

https://1prime.ru/20260521/rossiya-870110029.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, ес, фридрих мерц, россия, в мире