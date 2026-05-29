Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии выступили со срочным призывом в отношении России - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/rossiya-870320425.html
В Германии выступили со срочным призывом в отношении России
В Германии выступили со срочным призывом в отношении России - 29.05.2026, ПРАЙМ
В Германии выступили со срочным призывом в отношении России
Депутат Левой партии в бундестаге Зерен Пельманн призвал канцлера Германии Фридриха Мерца прекратить эскалацию отношений с Россией."Вместо этой дальнейшей... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T14:45+0300
2026-05-29T14:45+0300
германия
ес
фридрих мерц
россия
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Депутат Левой партии в бундестаге Зерен Пельманн призвал канцлера Германии Фридриха Мерца прекратить эскалацию отношений с Россией."Вместо этой дальнейшей эскалации нам, наконец, нужны серьезные усилия для дипломатического урегулирования украинской войны“, — приводит его слова издание Berliner Zeitung. Политик подчеркнул, что нынешнее немецкое правительство сознательно выбирает путь прямой конфронтации с Россией и предупредил о последствиях такой политики.Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.По данным издания Politico, среди возможных претендентов фигурируют глава Евросовета Антониу Кошта, бывший и нынешний президенты Финляндии Саули Ниинисте и Александр Стубб, экс-председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги.
https://1prime.ru/20260523/rossiya-870165408.html
https://1prime.ru/20260521/rossiya-870110029.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_96ec8a141bd8d1a6df04f85e8fc4d318.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, ес, фридрих мерц, россия, в мире
ГЕРМАНИЯ, ЕС, Фридрих Мерц, РОССИЯ, В мире
14:45 29.05.2026
 
В Германии выступили со срочным призывом в отношении России

Немецкий депутат Пельманн призвал Мерца прекратить эскалацию в отношении РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Флаг Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Депутат Левой партии в бундестаге Зерен Пельманн призвал канцлера Германии Фридриха Мерца прекратить эскалацию отношений с Россией.

"Вместо этой дальнейшей эскалации нам, наконец, нужны серьезные усилия для дипломатического урегулирования украинской войны“, — приводит его слова издание Berliner Zeitung.
Президент Чехии Петр Павел - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Президент Чехии выступил с громким призывом в отношении России
23 мая, 17:48
Политик подчеркнул, что нынешнее немецкое правительство сознательно выбирает путь прямой конфронтации с Россией и предупредил о последствиях такой политики.

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.

По данным издания Politico, среди возможных претендентов фигурируют глава Евросовета Антониу Кошта, бывший и нынешний президенты Финляндии Саули Ниинисте и Александр Стубб, экс-председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
На Западе ужаснулись ответу России после дерзкой выходки Каллас
21 мая, 16:58
 
ГЕРМАНИЯЕСФридрих МерцРОССИЯВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала