Ирландия вполовину урезала расходы на жилье для украинских беженцев
2026-05-29T22:27+0300
ЛОНДОН, 29 мая - ПРАЙМ. Ирландия в первом квартале этого года на 54% сократила расходы на жилье для украинских беженцев, сообщает национальная вещательная корпорация RTE со ссылкой на данные министерства юстиции, внутренних дел и миграции республики. Согласно приведенным данным, выплаты коммерческим операторам жилья за проживание украинских беженцев сократились с почти 132 миллионов евро в первом квартале 2025 года до около 61 миллиона евро в первом квартале этого года, уточняет вещательная корпорация. В целом, расходы на программу так называемой "международной защиты" в первом квартале составили 300 миллионов евро, что на четверть меньше, чем за аналогичный период в 2025 году, добавляет национальная вещательная корпорация. Таким образом, снижение расходов произошло в основном за счет украинской составляющей, отмечает вещательная корпорация. В ноябре 2025 года министерство юстиции и внутренних дел Ирландии сократило срок бесплатного размещения украинских беженцев за счет государства с 90 до 30 дней. Заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи 20 марта этого года заявил, что более 125,7 тысячи человек с Украины получили убежище в Ирландии, из них более 94,3 тысячи подали заявления о предоставлении госжилья, при этом на тот момент около 19 тысяч украинцев проживали в государственном жилье. Однако 3 мая он заявил о намерении выселить 16 тысяч украинских беженцев из госжилья.
