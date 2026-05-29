Аналитики ожидают легкого роста российского рынка акций и ослабления рубля - 29.05.2026, ПРАЙМ

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают легкого повышения за следующий месяц российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, доллару и евро,... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T23:30+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают легкого повышения за следующий месяц российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за следующий месяц поднимется на 0,3%, до 2573 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом почти не изменится и составит 91,4 доллара за баррель, курс евро на форексе снизится в пределах 0,5 цента и составит 1,163 доллара, инфляция за июнь составит 0,6%, а цена золота упадет в пределах 150 долларов за тройскую унцию - до 4450 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за июнь вырастет на 20 копеек и составит 10,69 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 2,31 рубля, до 73,33 рубля, евро - на 2,19 рубля, до 84,83 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "Мировые фондовые рынки сохраняют среднесрочный растущий тренд, несмотря на большое количество рисков, как экономических, так и связанных как с геополитикой. Нерешенность ближневосточного конфликта удерживает крайне высокий уровень цен на нефть уже 3 месяца, чего достаточно, чтобы значительно повлиять на инфляционный тренд, как минимум в текущем году", - рассказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Однако инвесторы игнорируют подобные риски и вновь обращают внимание на технологический сегмент, который является своего рода защитным активом по сравнению с акциями компаний из циклических отраслей, добавляет он. "На следующей неделе динамику глобальных рынков определять будет в первую очередь дальнейшее развитие ситуации с переговорным процессом между США и Ираном. Сейчас на фоне последних сообщений СМИ у инвесторов надежды на скорейшую деэскалацию особенно сильны. Если же эти надежды вновь не оправдаются, Brent может вернуться ближе к 100 долларам за баррель, а S&P 500 рискует снизиться в сторону 7500 пунктов", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Факторами, способными усилить нисходящий тренд, могут выступить дальнейшее снижение цен на нефть и сохранение высокой степени геополитической неопределенности, делится Богдан Зварич из ПСБ. "Главные факторы для российского рынка в июне - это стоимость нефти, курс рубля, ключевая ставка ЦБ, инфляция и геополитика. Инфляция заметно замедлилась, недельные темпы держатся около нуля, но Банк России, на мой взгляд, все равно будет снижать ставку осторожно, так как регулятор и сам прямо указывает на внешние риски, бюджетную политику и высокие инфляционные ожидания населения", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Решающее влияние на динамику рынка окажут продолжающийся сезон отчетностей компаний за 1-й квартал 2026 года, новости по дивидендам, а также заседание Банка России по ключевой ставке. Дополнительным фактором останутся цены на нефть", - считает Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Рубль скорректируется вниз Наиболее сильная часть укрепления рубля уже, скорее всего, прошла, когда цены на российскую нефть были на пиках, а вместо дисконта ее покупали с премией, рассуждает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Доллар может торговаться в диапазоне 70-75 рублей, евро 81-86 рублей, юань 10,20-10,80 рубля. При дорогой нефти и высокой экспортной выручке рубль еще может удерживаться крепким, но пространство для дальнейшего укрепления уже сильно ограничено", - добавляет он. В начале июня российский рубль может оставаться крепким в связи с вероятным сокращением объемов импорта на фоне внедрения системы подтверждения ожидания товаров, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Однако затем в июне возможно ослабление рубля, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Этому может способствовать рост объемов покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила: их доля может достичь 10-15% от общего объема торгов юанем на бирже. Подобная динамика способна спровоцировать отток валютной ликвидности, а также усилить инвестиционный и спекулятивный спрос на иностранные валюты", - поясняет он. Дополнительным фактором давления на рубль может стать снижение цен на нефть - в частности, в случае улучшения прогнозов относительно развития ближневосточного конфликта, говорит Зварич. "С учетом перечисленных факторов нельзя исключать закрепления курса юаня в диапазоне 10,5-11 рублей. При этом к концу месяца вероятно движение курса китайской валюты к верхней границе обозначенного коридора", - резюмирует он. Динамика индексов "В июне я, скорее, ожидаю боковой тренд на российском фондовом рынке с высокой волатильностью. Прогнозирую диапазон по индексу Мосбиржи 2500-2750 пунктов. Для устойчивого выхода выше 2750 пунктов рынку нужны три условия, причем желательно, чтобы сошлись все три сразу", - делится Чернов из Freedom Finance Global. "Наш взгляд на российский рынок акций остается "Нейтральным", как и целевой уровень на 12 месяцев - 3500 пунктов с учетом дивидендов. "Нейтральный" взгляд на акции напоминает среднюю температуру по больнице. Отдельные истории, в частности дивидендные имена, должны показывать себя лучше рынка", - считает Даниил Болотских из "БКС Мир инвестиций". "С технической точки зрения индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках долгосрочного сходящегося треугольника, что указывает в том числе на неуверенность участников. Границы фигуры на данный момент расположены у 2520 пунктов и 2880 пунктов, при этом можно говорить о сохранении рисков обновления минимума 2025 года 2457 пунктов. При улучшении фундаментальных настроений близость важных поддержек, в то же время, может привести к коррекционным покупкам", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Индекс РТС на контрасте благодаря сильному рублю находится не так далеко от максимума 2025 года 1267 пунктов, куда может направиться при общих оптимистичных настроениях, а также в случае сохранения силы рубля, добавила она. Вишневский из "Цифра брокер" ожидает, что в июне индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2600-2700 пунктов. В июне на российском финансовом рынке сохраняются риски развития негативной динамики: вероятно снижение индекса Мосбиржи до диапазона 2490-2520 пунктов, считает Зварич из ПСБ.

