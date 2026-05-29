"Русагро" перешло под управление структуры Россельхозбанка
2026-05-29T01:47+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. ПАО "Группа "Русагро", основатель которого Вадим Мошкович обвиняется по делу о мошенничестве, перешло под управление структуры Россельхозбанка - ООО "РСХБ-Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ.
Ранее в мае приставы начали обращать в доход государства имущество Мошковича, а также наложили арест на его активы.
"Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ... общество с ограниченной ответственностью "РСХБ-Финанс", - говорится в реестре.
Изменения в ЕГРЮЛ, как следует из выписки, внесли 28 мая.
Суд в Москве по иску ГП РФ в мае изъял в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие Мошковичу, его близким и бывшему гендиректору Максиму Басову. Кроме того, суд передал в собственность РФ деньги со счетов Мошковича в количестве около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов США и 1,6 миллиона евро, а также участки его супруги Наталии Быковской.
Основатель "Русагро" Мошкович и ее бывший гендиректор Басов обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается в более чем 86 миллиардов рублей.
