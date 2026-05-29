Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русагро" перешло под управление структуры Россельхозбанка - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260529/rusagro-870301495.html
"Русагро" перешло под управление структуры Россельхозбанка
"Русагро" перешло под управление структуры Россельхозбанка - 29.05.2026, ПРАЙМ
"Русагро" перешло под управление структуры Россельхозбанка
ПАО "Группа "Русагро", основатель которого Вадим Мошкович обвиняется по делу о мошенничестве, перешло под управление структуры Россельхозбанка - ООО... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T01:47+0300
2026-05-29T01:47+0300
финансы
бизнес
экономика
рф
москва
сша
россельхозбанк
русагро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870301495.jpg?1780008459
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. ПАО "Группа "Русагро", основатель которого Вадим Мошкович обвиняется по делу о мошенничестве, перешло под управление структуры Россельхозбанка - ООО "РСХБ-Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее в мае приставы начали обращать в доход государства имущество Мошковича, а также наложили арест на его активы. "Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ... общество с ограниченной ответственностью "РСХБ-Финанс", - говорится в реестре. Изменения в ЕГРЮЛ, как следует из выписки, внесли 28 мая. Суд в Москве по иску ГП РФ в мае изъял в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие Мошковичу, его близким и бывшему гендиректору Максиму Басову. Кроме того, суд передал в собственность РФ деньги со счетов Мошковича в количестве около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов США и 1,6 миллиона евро, а также участки его супруги Наталии Быковской. Основатель "Русагро" Мошкович и ее бывший гендиректор Басов обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается в более чем 86 миллиардов рублей.
рф
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, рф, москва, сша, россельхозбанк, русагро
Финансы, Бизнес, Экономика, РФ, МОСКВА, США, Россельхозбанк, Русагро
01:47 29.05.2026
 
"Русагро" перешло под управление структуры Россельхозбанка

"Русагро" перешло под управление структуры Россельхозбанка

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. ПАО "Группа "Русагро", основатель которого Вадим Мошкович обвиняется по делу о мошенничестве, перешло под управление структуры Россельхозбанка - ООО "РСХБ-Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ.
Ранее в мае приставы начали обращать в доход государства имущество Мошковича, а также наложили арест на его активы.
"Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ... общество с ограниченной ответственностью "РСХБ-Финанс", - говорится в реестре.
Изменения в ЕГРЮЛ, как следует из выписки, внесли 28 мая.
Суд в Москве по иску ГП РФ в мае изъял в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие Мошковичу, его близким и бывшему гендиректору Максиму Басову. Кроме того, суд передал в собственность РФ деньги со счетов Мошковича в количестве около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов США и 1,6 миллиона евро, а также участки его супруги Наталии Быковской.
Основатель "Русагро" Мошкович и ее бывший гендиректор Басов обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается в более чем 86 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаФинансыБизнесРФМОСКВАСШАРоссельхозбанкРусагро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала