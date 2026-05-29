Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за I квартал выросла в 1,9 раза - 29.05.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за первый квартал выросла в 1,9 раза в годовом выражении и составила 37,2 миллиарда рублей, сообщила компания. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T11:52+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за первый квартал выросла в 1,9 раза в годовом выражении и составила 37,2 миллиарда рублей, сообщила компания. В первом квартале прошлого года чистая прибыль составила 18,9 миллиарда рублей. EBITDA за первый квартал этого года выросла в 1,5 раза - до 79,1 миллиарда рублей против 52,838 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

