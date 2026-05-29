Годовое собрание акционеров "Русгидро" пройдет 30 июня

Годовое собрание акционеров "Русгидро" пройдет 30 июня в Красноярске, сообщила компания. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T18:24+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Русгидро" пройдет 30 июня в Красноярске, сообщила компания."Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 июня 2026 года; Место проведения общего собрания акционеров эмитента – Российская Федерация, город Красноярск", - говорится в сообщении.Также совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2023-2025 годов.В апреле замминистра энергетики Евгений Грабчак заявлял, что "Русгидро" не будет выплачивать дивиденды, пока не стабилизируется финансовое состояние компании.Также министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что решение о направлении дивидендов "Русгидро" на строительство новой генерации было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию ТЭК, которое прошло на ВЭФ.

