Рынок акций будет дрейфовать в боковике
Прошедшая торговая неделя продемонстрировала отрицательную динамику. На момент составления материала индекс Мосбиржи за неделю потерял 2,2%, а индекс РТС...
Прошедшая торговая неделя продемонстрировала отрицательную динамику. На момент составления материала индекс Мосбиржи за неделю потерял 2,2%, а индекс РТС снизился на 2,4%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался на уровне 2570 пунктов.Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 70,8.На рынке акций практически всю неделю преобладала негативная динамика. В начале недели мы увидели ощутимое падение цены российских бумаг. Влияние на настроение инвесторов оказывало снижение цен на нефть на новостях о переговорах по иранскому конфликту. В большей степени продажи усилились после заявлений МИД РФ о планах по нанесению ударов по центрам принятия решений в Киеве. Во вторник снижение индекса продолжилось на опасениях усиления эскалации, при этом данные о снижении ценовых ожиданий предприятий РФ до минимумов с 2023 года были проигнорированы рынком. В среду на рынке акций наблюдался умеренный рост. Инвесторы положительно оценили отсутствие обсуждения в настоящее время налога на сверхприбыль. В четверг же вновь возникли негативные настроения: значимые события отсутствовали, рынок отыгрывал данные по инфляции и ощутимый рост кредитного портфеля юридических лиц. В пятницу торги открылись снижением, рынок акций дрейфовал в боковике практически весь день. Институциональные инвесторы начали предварительную ребалансировку портфелей после публикации данных о новых коэффициентах free float, включения и исключения акций из состава индексов Мосбиржи. Решение вступит в силу 19 июня.Среди акций, входящих в индекс Мосбиржи, а также портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги АФК "Система" (AFKS +7,3%). Инвесторов вдохновила опубликованная в СМИ информация о том, что структуры "Сбера" ведут переговоры о покупке доли АФК "Система" в Ozon (31,8%) стоимостью около 275 млрд рублей. После опровержения информации со стороны АФК "Система" акции продолжили рост. Вероятно, инвесторы не верят в то, что компания не ведет переговоры по продаже своей доли в Ozon. Может быть, переговоры уже завершились?Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании "Делимобиль" (DELI), потерявшие за неделю 18,3%. Совет директоров "Делимобиля" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год.На следующей неделе рынок акций будет пребывать в боковике. Индекс МосБиржи, вероятно, будет торговаться не ниже уровня 2390 пунктов.Александр Власенко, управляющий активами УК "РСХБ Управление Активами"
Александр Власенко
рынок, рф, киев, мосбиржа, россельхозбанк, афк "система", мнения аналитиков
