РЖД сообщили о возращении поезда Душанбе — Москва после 6 лет перерыва

Курсирование пассажирского поезда между Москвой и Душанбе, приостановленное из-за COVID-19 в 2020 году, возобновится с 21 июня 2026 года, сообщили РЖД. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T13:19+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Курсирование пассажирского поезда между Москвой и Душанбе, приостановленное из-за COVID-19 в 2020 году, возобновится с 21 июня 2026 года, сообщили РЖД. "Восстановили прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе. Пассажирский поезд №423/424 Душанбе – Москва формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон" будет курсировать один раз в две недели отправлением: из Душанбе по воскресеньям с 21 июня", - говорится в сообщении РЖД.Состав будет выезжать из столицы Таджикистана в 3.25 (время местное) и прибывать в Москву (Павелецкий вокзал) по средам в 22.08 мск. Из Москвы (Павелецкий вокзал) - по четвергам с 25 июня в 6.05 и прибытием в Душанбе по понедельникам в 2.48 (время местное). Время в пути составит около 4 суток.Маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены в городах Бухара, Нукус, Кунграт, Кандыагаш, Актобе, Илецк, Оренбург, Самара, Сызрань, Пенза, Ряжск и других населенных пунктах. В составе поезда плацкартные и купейные вагоны.Продажи билетов на этот поезд открываются за 45 суток до отправления на сайте РЖД, в веб-приложении и мобильном приложении, а также в кассах.Билеты из Душанбе уже в продаже, из Москвы продажа билетов будет открыта в ближайшее время.Сейчас между Россией и Таджикистаном курсируют три поезда формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон": №319/320 Куляб – Волжский (один раз в неделю), №329/330 Душанбе – Волжский (один раз в неделю), №359/360 Худжант – Волжский (один раз неделю).

