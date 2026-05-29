Сбербанк ожидает очередного снижения ключевой ставки ЦБ в июне

Большинство индикаторов говорит в пользу очередного снижения ключевой ставки Банком России в июне на 0,5 процентного пункта - до 14%, такой прогноз в интервью... | 29.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Большинство индикаторов говорит в пользу очередного снижения ключевой ставки Банком России в июне на 0,5 процентного пункта - до 14%, такой прогноз в интервью РИА Новости дал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "По оценке аналитиков SberCIB Investment Research, большинство индикаторов говорят в пользу очередного снижения на 0,5 процентного пункта в июне", - сказал он. В первую очередь топ-менеджер отметил низкую инфляцию: в апреле она составила 0,14%, что существенно меньше, чем в апреле 2025 года, когда было 0,4%. При этом зампред Сбербанка обратил внимание на признаки дальнейшего охлаждения экономики. Согласно первой оценке Росстата, ВВП в первом квартале этого года снизился на 0,2% год к году, уточнил Попов. Отчасти такие данные были связаны с единоразовыми факторами: неблагоприятной погодой и меньшим количеством рабочих дней по сравнению с первым кварталом 2025 года, пояснил он. Опросы бизнеса, которые проводит Банк России, показывают устойчивое снижение дефицита кадров, добавил собеседник агентства. Постепенно снижаются инфляционные ожидания населения, остается крепким курс рубля, что снижает стоимость импортных товаров, сказал он. "С другой стороны, расширение шага снижения ставки с 0,5 до 1 процентного пункта выглядит маловероятно, так как ЦБ обеспокоен инфляционными рисками, связанными с продолжением ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому пока нет полной определенности", – указал Попов. При этом к концу 2026 года Банк России может снизить ставку до 12%, если Ормузский пролив будет открыт в ближайшие два-три месяца, уточнил он. Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

