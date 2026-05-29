Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сбербанке рассказали об интересе к исламскому финансированию - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260529/sberbank-870303481.html
В Сбербанке рассказали об интересе к исламскому финансированию
В Сбербанке рассказали об интересе к исламскому финансированию - 29.05.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали об интересе к исламскому финансированию
Наибольший интерес к исламскому финансированию проявляют в Дагестане, Чечне и других республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также в... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T05:48+0300
2026-05-29T05:48+0300
банки
финансы
экономика
дагестан
татарстан
чечня
анатолий попов
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870303481.jpg?1780022935
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Наибольший интерес к исламскому финансированию проявляют в Дагестане, Чечне и других республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также в Татарстане и Башкирии, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Исламское (партнерское) финансирование – ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. Эксперимент по такому финансированию проводится в России с 1 сентября 2023 года до 1 сентября 2028 года. Попов назвал запуск исламского финансирования для юрлиц важным шагом в развитии продуктовой линейки Сбербанка. "Предложенный нами продукт "Кард-аль-Хасан" строится на предоставлении валютного займа клиенту с соблюдением религиозных принципов. Интерес к этому инструменту проявляют клиенты из Дагестана, Чеченской Республики, Татарстана, Башкортостана и других Республик СКФО", – сказал он. Это логично, учитывая культурные и экономические особенности этих территорий, добавил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
дагестан
татарстан
чечня
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, дагестан, татарстан, чечня, анатолий попов, сбербанк
Банки, Финансы, Экономика, Дагестан, ТАТАРСТАН, ЧЕЧНЯ, Анатолий Попов, Сбербанк
05:48 29.05.2026
 
В Сбербанке рассказали об интересе к исламскому финансированию

Сбербанк: интерес к исламскому финансированию проявляют в Дагестане, Чечне и Татарстане

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Наибольший интерес к исламскому финансированию проявляют в Дагестане, Чечне и других республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также в Татарстане и Башкирии, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Исламское (партнерское) финансирование – ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. Эксперимент по такому финансированию проводится в России с 1 сентября 2023 года до 1 сентября 2028 года.
Попов назвал запуск исламского финансирования для юрлиц важным шагом в развитии продуктовой линейки Сбербанка.
"Предложенный нами продукт "Кард-аль-Хасан" строится на предоставлении валютного займа клиенту с соблюдением религиозных принципов. Интерес к этому инструменту проявляют клиенты из Дагестана, Чеченской Республики, Татарстана, Башкортостана и других Республик СКФО", – сказал он.
Это логично, учитывая культурные и экономические особенности этих территорий, добавил топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ЭкономикаБанкиФинансыДагестанТАТАРСТАНЧЕЧНЯАнатолий ПоповСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала