В Сбербанке рассказали об интересе к исламскому финансированию
Наибольший интерес к исламскому финансированию проявляют в Дагестане, Чечне и других республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также в...
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Наибольший интерес к исламскому финансированию проявляют в Дагестане, Чечне и других республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также в Татарстане и Башкирии, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Исламское (партнерское) финансирование – ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. Эксперимент по такому финансированию проводится в России с 1 сентября 2023 года до 1 сентября 2028 года.
Попов назвал запуск исламского финансирования для юрлиц важным шагом в развитии продуктовой линейки Сбербанка.
"Предложенный нами продукт "Кард-аль-Хасан" строится на предоставлении валютного займа клиенту с соблюдением религиозных принципов. Интерес к этому инструменту проявляют клиенты из Дагестана, Чеченской Республики, Татарстана, Башкортостана и других Республик СКФО", – сказал он.
Это логично, учитывая культурные и экономические особенности этих территорий, добавил топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
