https://1prime.ru/20260529/sberbank-870309040.html

Зампред Сбербанка Анатолий Попов: IPO в 2026 году будут штучным товаром

Зампред Сбербанка Анатолий Попов: IPO в 2026 году будут штучным товаром - 29.05.2026, ПРАЙМ

Зампред Сбербанка Анатолий Попов: IPO в 2026 году будут штучным товаром

Банк России в текущем году продолжит снижать ключевую ставку - к концу года она уже может вернуться к уровням трехлетней давности, прогнозирует зампред... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T11:00+0300

2026-05-29T11:00+0300

2026-05-29T11:00+0300

сбербанк

банки

анатолий попов

финансы

интервью

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1d/870310453_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b0297f98d9f345179c7ff57747ec2f4b.jpg

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Банк России в текущем году продолжит снижать ключевую ставку - к концу года она уже может вернуться к уровням трехлетней давности, прогнозирует зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. В интервью агентству "Прайм" в преддверии Петербургского международного экономического форума он также рассказал, что этому может помешать, как смягчение политики скажется на кредитовании компаний, какая наиболее популярная у бизнеса иностранная валюта и что будет происходить с фондовым рынком. Беседовала Зульфия Хамитова.— Банк России уже почти год снижает ключевую ставку. Какого решения ждете в июне?— Большинство индикаторов говорят в пользу очередного снижения на 0,5 процентного пункта в июне.В первую очередь стоит отметить низкую инфляцию. При этом есть признаки дальнейшего охлаждения экономики. Опросы бизнеса, которые проводит Банк России, показывают устойчивое снижение дефицита кадров. Постепенно снижаются инфляционные ожидания населения, остается крепким курс рубля, что снижает стоимость импортных товаров.С другой стороны, расширение шага снижения ставки с 0,5 до 1 процентного пункта выглядит маловероятно, так как ЦБ обеспокоен инфляционными рисками, связанными с продолжением ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому пока нет полной определенности.— А к концу года?— У нас есть несколько прогнозов — в зависимости от ситуации в Ормузском проливе. Если он будет открыт в ближайшие два-три месяца, то ключевая ставка может снизиться до 12%, двигаясь шагами по 0,5 процентного пункта.Если пролив будет и дальше закрыт, то эффект может быть заметным. Рост мировой экономики может замедлиться на 1,5–2 процентных пункта, то есть с 3% до 1,5%, а мировая инфляция ускорится на 2–3 процентных пункта. Это может привести к небольшому ускорению инфляции в России как части мировой экономики.ЦБ из-за этого может занять более осторожную позицию во втором полугодии. Тогда в конце года уровень ставки может быть в районе 14%.— Как оцениваете текущую ситуацию на рынке корпоративного кредитования на фоне постепенного снижения ключевой ставки? Ожидаете ли рост этого рынка в 2026 году?— Прирост корпоративного кредитования с начала года становится очень сдержанным. Весь рынок кредитования РФ за первый квартал 2026 года не изменился и показал нулевой прирост. Спрос на кредиты несколько выше, чем было в 2025 году, но он по-прежнему ограничен сохранением жестких условий по ДКП и опережающим авансированием госконтрактов для тех компаний, которые связаны с государственным финансированием.Понятно, что постепенное снижение ключевой ставки будет оказывать поддержку рынка, но восстановление кредитной активности не будет быстрым.Мы ожидаем, что в 2026 году кредитование юридических лиц вырастет примерно на 10–12% в целом по году.— Как в целом оцениваете качество корпоративного портфеля, нет ли роста "плохих" корпоративных клиентов?— Качество портфеля остается относительно стабильным. Но есть отрасли с более сложной ситуацией из-за чувствительности к высокой ключевой ставке и крепкому рублю. Это лизинг, сельское хозяйство, черная металлургия, лесная отрасль и часть машиностроения, связанная с внутренним спросом. В каком-то смысле проявляется "голландская болезнь", когда крепкий рубль на фоне роста экспорта сырья снижает конкурентоспособность целых секторов экономики – им стало труднее конкурировать с импортными товарами на внутреннем рынке.— Какова сейчас доля кредитов в валюте дружественных стран в корпоративном кредитном портфеле банка?— Доля кредитов в валюте дружественных стран на сегодня составляет около 8%. Дальнейший рост зависит исключительно от наличия ликвидности в банковской системе. Если говорить о долларах и евро, то на протяжении нескольких лет “Сбер” планомерно проводит работу по сокращению портфеля в этих валютах. За 2025 год их доля снизилась с 6% до 4% и будет продолжать снижаться в 2026 году. До конца года мы прогнозируем долю таких кредитов на уровне 3%.Одновременно с сокращением портфеля в валютах недружественных стран мы развиваем альтернативные способы финансирования, в том числе выдачу займов в драгоценных металлах.— Как развивается этот сегмент?— Мы начинали в 2024 году с золота, потом уже появились серебро, платина. По итогам первого квартала доля займов в драгоценных металлах составила уже около 1% от нашего корпоративного портфеля. Понятно, что данный вид кредитования — это достаточно нишевой продукт для компаний, которые работают в отрасли, связанной с тем или иным металлом, где сама добыча является хеджирующим инструментом.Поскольку продукт востребован, мы рассматриваем расширение линейки и возможность заключения сделок с новым металлом — палладием, предоставляя клиентам дополнительные возможности по кредитованию.— В каких иностранных валютах бизнес чаще всего открывает депозиты?— В период действующих ограничений компании открывают депозиты в двух основных иностранных валютах — это китайские юани и индийские рупии. В основном это те клиенты, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, экспортеры или импортеры.Валютные депозиты — это один из способов диверсификации портфеля для получения большей доходности — например, при использовании таких продуктов, как предоплаченный форвард или бивалютный депозит.Депозиты в индийских рупиях изначально набрали популярность среди компаний, которые уже сотрудничают с Индией: эта валюта им знакома. Импортеры чаще приобретают рупии под будущие расчеты, используя выгодный курс в моменте и привлекательный уровень ставок.Также мы видим, что появляется интерес к рупии у тех игроков, которые пока не сотрудничают с Индией, но заинтересованы в хеджировании валютных рисков, поскольку рупия является хорошим дополнением к юаню или другим валютам для диверсификации портфеля.— Выросли ли с начала года переводы корпоративных клиентов за границу? Куда активнее всего делают переводы?— Мы наблюдаем существенный рост международных переводов и снижение их стоимости, предлагаем различные маршруты для расчетов с международными контрагентами и обеспечиваем расчеты более чем в 120 странах мира, включая основных торговых партнеров России: Китай, Индию, Белоруссию, Турцию.— Перед российским фондовым рынком стоит амбициозная задача по росту. Как активно компании выходят на IPO, сколько их будет в 2026 году?— В прошлом году состоялось три размещения IPO. Это не так много для рынка. В предыдущие годы было и по два десятка IPO. Самое крупное IPO прошлого года было у "Дом.РФ", мы приняли в нем участие. Оно было рекордного размера, очень успешное по всем критериям.Многие компании на фоне текущего уровня ключевой ставки предпочли перенести IPO на будущее, но практически никто не отказался от этой идеи полностью. Старт нынешнего года показывает, что IPO в текущем году будет штучным товаром, однако мы не исключаем, что несколько игроков сделают очередные знаковые размещения.Мы ожидаем в сентябре-октябре открытия окна для IPO, ждем интереса розничных, институциональных инвесторов к рынку. И видим фокус на развитии рынка акционерного капитала на самом высоком уровне, мы готовы продолжить развивать этот рынок, способствовать инвестициям в успешные компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, банки, анатолий попов, финансы