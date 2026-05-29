Глава МИД Украины сделал громкое заявление в Раде
Сибига заявил, что не все страны хотят возвращать украинских беженцев
© РИА Новости . Стрингер | Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. За границей находятся около восьми миллионов украинцев, сказал глава МИД Андрей Сибига в Раде.
Он подчеркнул, что Киев ставит целью вернуть этих людей, создав для этого условия.
"Мы видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая их вклад в развитие экономик, учитывая уровень их квалификации, адаптивность. Нам будет необходимо бороться за своих людей", — цитирует его издание "Страна.ua".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС подумать о будущем украинских беженцев, принимая во внимание ограниченность европейских ресурсов, а также потребности самой Украины в человеческих ресурсах.
