АФК "Система" увеличила объем размещения биржевых облигаций
АФК "Система" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T16:24+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. АФК "Система" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 17,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 18,97% годовых. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002Р-14 с офертой через два года и ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем сделки ожидался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 июня. Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", "МТС-Банк" и Совкомбанк.
