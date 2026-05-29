Сравни назвал лучшие банки, страховые компании и МФО 2025 года

Финансовый маркетплейс Сравни подвел итоги IV ежегодной премии, отметив лучшие компании и продукты финансового рынка по итогам 2025 года.

МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни подвел итоги IV ежегодной премии, отметив лучшие компании и продукты финансового рынка по итогам 2025 года. Торжественная церемония награждения состоялась 28 мая 2026 года в Москве. Премия вручалась в 18 номинациях, охватив банковский сектор, продукты для малого и среднего бизнеса, страхование и микрофинансовые сервисы.Главную награду в номинации "Банк года" получил Альфа-Банк. Лучшим банковским проектом (за интеграцию кредитных продуктов в маркетплейс) признан ОТП Банк. Среди банковских продуктов лучшими названы: вклад "Ключевой момент" от Газпромбанка, кредит наличными от Альфа-Банка, дебетовая карта Black от Т-Банка и кредитная карта "120 дней на максимум" от Банка "Уралсиб".В блоке малого и среднего бизнеса лучшим банком также стал Альфа-Банк, победивший и в номинации "Банковская гарантия года". Лучшим расчетно-кассовым обслуживанием признан тариф "Ноль" от Точка Банка. Проектом года в сегменте МСБ стал банк ВТБ.Среди страховых компаний победу одержал "Росгосстрах". Проектом года в страховом блоке стала "АльфаСтрахование". Лучшим полисом ОСАГО признана "АльфаСтрахование", каско года — "Ренессанс страхование", в сегменте добровольного страхования победил "Совкомбанк Страхование".В микрофинансовом секторе главную награду "МФО года" получила компания "МигКредит". Лучшим микрозаймом года признан сервис OneClickMoney. Проектом года в блоке МФО стала компания "Альфа-Деньги"."В этом году мы отметили компании, которые создают продукты, ставшие частью будущего отрасли. IV Премия Сравни — это способ поблагодарить наших партнеров, которые помогают миллионам россиян приобретать жилье, делать ремонт, получать страховую защиту и развивать предпринимательство", — отметил генеральный директор Сравни Александр Крайник.Премия Сравни — ежегодная профессиональная награда одноименного финансового маркетплейса, проводится с 2023 года. В 2026 году премия прошла под концепцией "Растим финтех будущего".

