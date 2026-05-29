https://1prime.ru/20260529/taksi-870316452.html
Минтранс планирует провести эксперимент по скидкам на такси для многодетных
Минтранс планирует провести эксперимент по скидкам на такси для многодетных - 29.05.2026, ПРАЙМ
Минтранс планирует провести эксперимент по скидкам на такси для многодетных
Минтранс РФ планирует провести эксперимент по предоставлению многодетным семьям скидок на поездки в такси, сообщила пресс-служба ведомства. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T13:25+0300
2026-05-29T13:25+0300
2026-05-29T13:25+0300
бизнес
туризм
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863082343_0:212:3247:2038_1920x0_80_0_0_ffe111262fcb471eb9c0da33c9413edd.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ планирует провести эксперимент по предоставлению многодетным семьям скидок на поездки в такси, сообщила пресс-служба ведомства. Министерство ранее в пятницу сообщило, что утвердило единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. По словам министра транспорта РФ Андрея Никитина, по результатам внедрения стандарта будет создана единая, понятная и безопасная инфраструктура для семей с детьми во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах. "Минтранс продолжит работу по совершенствованию транспортной доступности для семей, путешествующих с детьми. Среди перспективных инициатив… эксперимент по предоставлению скидок на услуги такси для многодетных семей", - говорится в сообщении. Ведомство также намерено разработать специальный дорожный знак для обозначения места на парковках для многодетных семей.
https://1prime.ru/20260522/avto-870149779.html
https://1prime.ru/20260426/shlykov-869450269.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863082343_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_bd326e46002d59a645e8a2df954e02db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, рф
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, РФ
Минтранс планирует провести эксперимент по скидкам на такси для многодетных
Минтранс РФ проведет эксперимент по предоставлению многодетным семьям скидок на такси
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ планирует провести эксперимент по предоставлению многодетным семьям скидок на поездки в такси, сообщила пресс-служба ведомства.
Министерство ранее в пятницу сообщило, что утвердило единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. По словам министра транспорта РФ
Андрея Никитина, по результатам внедрения стандарта будет создана единая, понятная и безопасная инфраструктура для семей с детьми во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах.
Omoda C5 пополнит список авто, разрешенных для закупки в такси в России
"Минтранс продолжит работу по совершенствованию транспортной доступности для семей, путешествующих с детьми. Среди перспективных инициатив… эксперимент по предоставлению скидок на услуги такси для многодетных семей", - говорится в сообщении.
Ведомство также намерено разработать специальный дорожный знак для обозначения места на парковках для многодетных семей.
В СПЧ заявили, что сервисы такси должны работать при ограничениях интернета