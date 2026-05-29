Минтранс планирует провести эксперимент по скидкам на такси для многодетных - 29.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ планирует провести эксперимент по предоставлению многодетным семьям скидок на поездки в такси, сообщила пресс-служба ведомства. Министерство ранее в пятницу сообщило, что утвердило единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. По словам министра транспорта РФ Андрея Никитина, по результатам внедрения стандарта будет создана единая, понятная и безопасная инфраструктура для семей с детьми во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах. "Минтранс продолжит работу по совершенствованию транспортной доступности для семей, путешествующих с детьми. Среди перспективных инициатив… эксперимент по предоставлению скидок на услуги такси для многодетных семей", - говорится в сообщении. Ведомство также намерено разработать специальный дорожный знак для обозначения места на парковках для многодетных семей.
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ планирует провести эксперимент по предоставлению многодетным семьям скидок на поездки в такси, сообщила пресс-служба ведомства.
Министерство ранее в пятницу сообщило, что утвердило единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. По словам министра транспорта РФ Андрея Никитина, по результатам внедрения стандарта будет создана единая, понятная и безопасная инфраструктура для семей с детьми во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах.
"Минтранс продолжит работу по совершенствованию транспортной доступности для семей, путешествующих с детьми. Среди перспективных инициатив… эксперимент по предоставлению скидок на услуги такси для многодетных семей", - говорится в сообщении.
Ведомство также намерено разработать специальный дорожный знак для обозначения места на парковках для многодетных семей.
