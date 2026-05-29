МЧС опровергло слухи о запрете на использование телефонов на АЗС - 29.05.2026, ПРАЙМ
МЧС опровергло слухи о запрете на использование телефонов на АЗС
МЧС опровергло слухи о запрете на использование телефонов на АЗС
2026-05-29T13:01+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. МЧС России опровергло появившуюся в СМИ информацию о якобы введении запрета с 1 июня на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях страны. "Сведения о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. В ведомстве отметили, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций определяется правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства от 16 сентября 2020 года, а также сводом правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности". "Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета", - подчеркнули в министерстве.
13:01 29.05.2026
 
МЧС опровергло слухи о запрете на использование телефонов на АЗС

МЧС опровергло сообщения о введении запрета на использование телефонов на АЗС с 1 июня

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. МЧС России опровергло появившуюся в СМИ информацию о якобы введении запрета с 1 июня на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях страны.
"Сведения о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
В ведомстве отметили, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций определяется правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства от 16 сентября 2020 года, а также сводом правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности".
"Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета", - подчеркнули в министерстве.
