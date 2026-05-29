Титов призвал переходить к реальным проектам с финансовой ответственностью

Конференция в Астане показала, что повестка устойчивого развития должна перейти от деклараций к проектам с финансовой ответственностью, заявил спецпредставитель | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T11:38+0300

АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Конференция в Астане показала, что повестка устойчивого развития должна перейти от деклараций к проектам с финансовой ответственностью, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для целей достижения устойчивого развития Борис Титов. "Конференция в Астане показала, что повестка устойчивого развития должна перейти от деклараций к проектам с финансовой ответственностью", - прокомментировал он программные тезисы на второй конференции высокого уровня по устойчивому развитию в Евразии, прошедшей в Астане. По его словам, участники конференции сошлись в том, что повестка устойчивого развития остается ключевой международной рамкой для координации усилий государств, но реализация целей устойчивого развития (ЦУР-2030) сталкивается с серьезными трудностями. В 2025 году генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш отметил, что лишь около 35% задач ЦУР находятся на траектории достижения или демонстрируют умеренный прогресс, почти половина продвигается слишком медленно, а 18% регрессируют. Основными проблемами, уточнил Титов, остаются дефицит финансирования, рост долговой нагрузки (особенно в развивающихся странах), чрезмерная широта и институциональная перегруженность повестки, слабость механизмов реализации, недостаточно надежный характер отчетности. Новая повестка, добавил спецпредставитель президента РФ, должна быть не декларативной, а практической, должна описывать не только ожидаемые результаты, но и инструменты их достижения, полагают участники конференции в Астане. Ее соавторами должны стать страны Глобального Юга, которые во многом будут определять будущие модели потребления, инфраструктуры, технологий и демографического развития. Ресурсы необходимо концентрировать на приоритетных направлениях: демография, здоровье, биотехнологии и биобезопасность, труд и образование, климатическая адаптация, экология и биоразнообразие, продовольствие и сельское хозяйство, доступ к ресурсам - энергетике, воде, финансовой, транспортной, цифровой и технологической инфраструктуре, управление конфликтами и локализация устойчивого развития, подчеркнул Титов.

