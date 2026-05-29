https://1prime.ru/20260529/tsb-870331004.html

ЦБ определил правила проведения быстрых переводов ценных бумаг

ЦБ определил правила проведения быстрых переводов ценных бумаг - 29.05.2026, ПРАЙМ

ЦБ определил правила проведения быстрых переводов ценных бумаг

Минюст России зарегистрировал правила проведения быстрых переводов ценных бумаг, разработанные Банком России, они заработают с 1 сентября, следует из сообщения... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T18:39+0300

2026-05-29T18:39+0300

2026-05-29T18:39+0300

экономика

финансы

банки

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865714296_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48dfd1faa23a52e79a2e8b64f6b373a1.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минюст России зарегистрировал правила проведения быстрых переводов ценных бумаг, разработанные Банком России, они заработают с 1 сентября, следует из сообщения финансового регулятора. "С 1 сентября 2026 года заработает система быстрых переводов ценных бумаг. Она позволит инвесторам оперативно перемещать активы между своими торговыми счетами депо, открытыми в разных депозитариях. Соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст России", - сообщает ЦБ. Новый порядок значительно упрощает клиентский путь инвестора. Теперь будет достаточно подать только одно поручение – на списание ценных бумаг. Сейчас инвестор должен заполнить два встречных документа в разных депозитариях, поясняет ЦБ. "Правила строго регламентируют время проведения операции на всех этапах. В первый год депозитарий должен тратить на каждое свое действие не более пяти минут, а с 1 сентября 2027 года ему нужно будет уложиться в две минуты. Если сейчас на перевод бумаг уходит несколько дней, то в новых условиях при минимальной цепочке учета на это потребуется примерно 25 минут", - сообщает регулятор. Воспользоваться такой услугой можно будет в любом учетном институте, который открывает физическим лицам торговые счета депо. Участники рынка уже готовятся к запуску системы быстрых переводов ценных бумаг, выстраивают свои процессы, резюмирует Центробанк.

https://1prime.ru/20260529/kurs-870329984.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россия