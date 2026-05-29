ЦБ определил правила проведения быстрых переводов ценных бумаг
Минюст России зарегистрировал правила проведения быстрых переводов ценных бумаг, разработанные Банком России, они заработают с 1 сентября, следует из сообщения... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T18:39+0300
18:39 29.05.2026
 
ЦБ определил правила проведения быстрых переводов ценных бумаг

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 29.05.2026
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минюст России зарегистрировал правила проведения быстрых переводов ценных бумаг, разработанные Банком России, они заработают с 1 сентября, следует из сообщения финансового регулятора.
"С 1 сентября 2026 года заработает система быстрых переводов ценных бумаг. Она позволит инвесторам оперативно перемещать активы между своими торговыми счетами депо, открытыми в разных депозитариях. Соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст России", - сообщает ЦБ.
Новый порядок значительно упрощает клиентский путь инвестора. Теперь будет достаточно подать только одно поручение – на списание ценных бумаг. Сейчас инвестор должен заполнить два встречных документа в разных депозитариях, поясняет ЦБ.
"Правила строго регламентируют время проведения операции на всех этапах. В первый год депозитарий должен тратить на каждое свое действие не более пяти минут, а с 1 сентября 2027 года ему нужно будет уложиться в две минуты. Если сейчас на перевод бумаг уходит несколько дней, то в новых условиях при минимальной цепочке учета на это потребуется примерно 25 минут", - сообщает регулятор.
Воспользоваться такой услугой можно будет в любом учетном институте, который открывает физическим лицам торговые счета депо. Участники рынка уже готовятся к запуску системы быстрых переводов ценных бумаг, выстраивают свои процессы, резюмирует Центробанк.
