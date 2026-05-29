ЦБ принял участие во встрече финрегуляторов стран ШОС в Бишкеке
2026-05-29T18:51+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Банк России принял участие во встрече финансовых регуляторов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке 29 мая, российскую делегацию возглавила директор департамента сотрудничества с международными организациями Гульнара Хайдаршина, сообщил ЦБ. "В столице Киргизской Республики состоялась встреча министров финансов и председателей центральных (национальных) банков государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Делегацию Банка России возглавила директор департамента сотрудничества с международными организациями Гульнара Хайдаршина", - говорится в пресс-релизе. Стороны, как отмечается, подвели итоги 25-летней истории ШОС, подчеркнули важность координации усилий для решения важных международных вопросов. "Уделили внимание актуальным направлениям развития финансового рынка, поделились опытом в области цифровизации государственных финансов, денежно-кредитной политики, а также отметили целесообразность укрепления региональной финансовой инфраструктуры", - добавил регулятор. ЦБ отметил важность создания Экспертной группы по финансовой инфраструктуре, предложенной Россией в рамках председательства в Совете глав правительств государств - членов ШОС в 2025 году.
