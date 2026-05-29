Россия видит рост спроса на свои минеральные удобрения, заявил Патрушев
Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия видит растущий запрос на отечественные минеральные удобрения в текущих геополитических условиях, а также имеет возможность удовлетворить спрос зарубежных партнеров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на коллегии Минсельхоза России.
"Отмечу, что помимо продовольствия, в России немало наработок в сфере АПК, которые востребованы зарубежными покупателями. Кроме того, в текущих геополитических условиях видим растущий запрос на отечественные минеральные удобрения. И в целом мы имеем возможности удовлетворить спрос зарубежных партнеров. Конечно, без ущерба для внутреннего рынка", - сообщил он.
Также Патрушев отметил, что растут объемы экспорта семян, генетического и племенного материала. За прошлый год показатель по данным позициям вырос на 40%.
Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в феврале сообщал, что Россия по итогам 2025 года экспортировала рекордный объем удобрений - 45 миллионов тонн и планирует в ближайшие пять лет увеличить выпуск агрохимической продукции на треть к уровню 2023 года, до 80 миллион тонн.
Эскалация на Ближнем Востоке в конце февраля текущего года привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что привело к росту цен на сырье в мире, в том числе на нефть, газ, уголь, удобрения, алюминий и другие товары.
В мая вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что перебои в поставках сырья вызвали и вторичные эффекты - например, производство фосфорных и сложных удобрений нельзя представить без серы.