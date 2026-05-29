На Западе назвали жалким зрелищем обращение Зеленского в Швеции
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, по словам кипрского журналиста Алекса Христофору, выглядел неубедительно во время брифинга в Швеции, когда просил Соединенные Штаты Америки об отправке ракет Patriot.
"Зеленский просит Соединенные Штаты, он умоляет, просит администрацию (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа о помощи, хотя еще недавно угрожал Белоруссии. Жалкое зрелище, позорный брифинг", — сказал он.
По мнению эксперта, Зеленский выглядел эмоциональным из-за серьезных проблем, с которыми сталкивается украинская система противовоздушной обороны, и отсутствия перспектив улучшений.
"Вот чего он боится. Потому что, говоря о перехватчиках, которые вроде бы защищают Киев, будем честны, нет ни одного, который мог бы остановить гиперзвуковые ракеты", — добавил Христофору.
Вчера Telegram-канал "Политика Страны" сообщил, что Зеленский на брифинге в Швеции с чрезмерной эмоциональностью призывал Вашингтон ускорить поставки ракет для систем ЗРК Patriot Украине.
Украинское издание Kyiv Independent сообщило в среду, что Зеленский направил письмо президенту США с запросом об увеличении поставок систем противовоздушной обороны и ракет для них из-за нехватки боеприпасов в Вооруженных силах Украины. Пока ответ из Соединенных Штатов не поступил.
