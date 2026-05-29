"Полная ликвидация". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского
Азаров: затягивание конфликта лишит Украину рабочей силы
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Намерение Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией еще несколько лет приведет к катастрофическим последствиям для Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Зеленский строит планы продолжать вооруженный конфликт еще 2-3 года. Если мобилизовать примерно по 400 тысяч мужчин ежегодно, как они рассчитывают, это примерно 1,2 миллиона украинцев работоспособного возраста и относительно здоровых. <…> На территории, на которую распространяется власть киевского режима, столько мужчин теоретически мобилизовать за это время получится. Но что это будет означать? Практически полную ликвидацию рабочей силы, которая сейчас участвует в обеспечении инфраструктуры, промышленности, того, что осталось от экономики Украины. Это однозначно", — написал политик в Telegram-канале.
Азаров также отметил, что власти рассчитывают компенсировать нехватку работников за счет мигрантов, однако этот план может провалиться, поскольку неизвестно, "что останется от Украины через 2-3 года продолжающегося конфликта".
В последнее время ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, а действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространяются видео, на которых представители ТЦК насильно заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя силу.
При этом мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации: нелегально покидают территорию Украины, поджигают здания военкоматов, скрываются дома и стараются не появляться на улицах.