Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полная ликвидация". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/ukraina-870338264.html
"Полная ликвидация". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского
"Полная ликвидация". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского - 29.05.2026, ПРАЙМ
"Полная ликвидация". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского
Намерение Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией еще несколько лет приведет к катастрофическим последствиям для Украины, заявил бывший... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T23:37+0300
2026-05-29T23:37+0300
украина
владимир зеленский
всу
николай азаров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Намерение Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией еще несколько лет приведет к катастрофическим последствиям для Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров."Зеленский строит планы продолжать вооруженный конфликт еще 2-3 года. Если мобилизовать примерно по 400 тысяч мужчин ежегодно, как они рассчитывают, это примерно 1,2 миллиона украинцев работоспособного возраста и относительно здоровых. &lt;…&gt; На территории, на которую распространяется власть киевского режима, столько мужчин теоретически мобилизовать за это время получится. Но что это будет означать? Практически полную ликвидацию рабочей силы, которая сейчас участвует в обеспечении инфраструктуры, промышленности, того, что осталось от экономики Украины. Это однозначно", — написал политик в Telegram-канале.Азаров также отметил, что власти рассчитывают компенсировать нехватку работников за счет мигрантов, однако этот план может провалиться, поскольку неизвестно, "что останется от Украины через 2-3 года продолжающегося конфликта".В последнее время ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, а действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространяются видео, на которых представители ТЦК насильно заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя силу.При этом мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации: нелегально покидают территорию Украины, поджигают здания военкоматов, скрываются дома и стараются не появляться на улицах.
https://1prime.ru/20260529/es-870338107.html
https://1prime.ru/20260529/zelenskiy-870337943.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, всу, николай азаров
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, Николай Азаров
23:37 29.05.2026
 
"Полная ликвидация". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского

Азаров: затягивание конфликта лишит Украину рабочей силы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Намерение Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией еще несколько лет приведет к катастрофическим последствиям для Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Зеленский строит планы продолжать вооруженный конфликт еще 2-3 года. Если мобилизовать примерно по 400 тысяч мужчин ежегодно, как они рассчитывают, это примерно 1,2 миллиона украинцев работоспособного возраста и относительно здоровых. <…> На территории, на которую распространяется власть киевского режима, столько мужчин теоретически мобилизовать за это время получится. Но что это будет означать? Практически полную ликвидацию рабочей силы, которая сейчас участвует в обеспечении инфраструктуры, промышленности, того, что осталось от экономики Украины. Это однозначно", — написал политик в Telegram-канале.
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
"В отчаянии". На Западе испугались предупреждения России
Вчера, 23:36
Азаров также отметил, что власти рассчитывают компенсировать нехватку работников за счет мигрантов, однако этот план может провалиться, поскольку неизвестно, "что останется от Украины через 2-3 года продолжающегося конфликта".
В последнее время ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, а действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространяются видео, на которых представители ТЦК насильно заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя силу.
При этом мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации: нелегально покидают территорию Украины, поджигают здания военкоматов, скрываются дома и стараются не появляться на улицах.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
На Западе сообщили о панике Зеленского после ударов ВС России
Вчера, 23:34
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУНиколай Азаров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала