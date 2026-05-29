https://1prime.ru/20260529/ukraina-870338264.html

"Полная ликвидация". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского

"Полная ликвидация". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского - 29.05.2026, ПРАЙМ

"Полная ликвидация". Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского

Намерение Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией еще несколько лет приведет к катастрофическим последствиям для Украины, заявил бывший... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T23:37+0300

2026-05-29T23:37+0300

2026-05-29T23:37+0300

украина

владимир зеленский

всу

николай азаров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Намерение Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией еще несколько лет приведет к катастрофическим последствиям для Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров."Зеленский строит планы продолжать вооруженный конфликт еще 2-3 года. Если мобилизовать примерно по 400 тысяч мужчин ежегодно, как они рассчитывают, это примерно 1,2 миллиона украинцев работоспособного возраста и относительно здоровых. <…> На территории, на которую распространяется власть киевского режима, столько мужчин теоретически мобилизовать за это время получится. Но что это будет означать? Практически полную ликвидацию рабочей силы, которая сейчас участвует в обеспечении инфраструктуры, промышленности, того, что осталось от экономики Украины. Это однозначно", — написал политик в Telegram-канале.Азаров также отметил, что власти рассчитывают компенсировать нехватку работников за счет мигрантов, однако этот план может провалиться, поскольку неизвестно, "что останется от Украины через 2-3 года продолжающегося конфликта".В последнее время ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, а действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространяются видео, на которых представители ТЦК насильно заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя силу.При этом мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации: нелегально покидают территорию Украины, поджигают здания военкоматов, скрываются дома и стараются не появляться на улицах.

https://1prime.ru/20260529/es-870338107.html

https://1prime.ru/20260529/zelenskiy-870337943.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, всу, николай азаров