В МИА "Россия сегодня" рассказали, как внедрить ИИ в редакционную "кухню" - 29.05.2026, ПРАЙМ

Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступило на главном итоговом ИТ-событии года — TAdviser SummIT 2026 с докладом о том, как собственными... | 29.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступило на главном итоговом ИТ-событии года — TAdviser SummIT 2026 с докладом о том, как собственными силами встроило искусственный интеллект в свою редакционную "кухню". Организатором форума является TAdviser.ru — издание №1 в России по теме корпоративной информатизации. За годы экспериментов агентство получило работающие инструменты для автоматизации рутинных задач: нейросети теперь помогают расшифровывать интервью, первично обрабатывать огромные массивы данных и подбирать иллюстрации. Опытом этих внутренних доработок и планами на будущее поделился исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков в ходе сессии "Интеграция ИИ в существующий ИТ-ландшафт". Ушаков заявил, что главная задача сегодня — не гнаться за новизной, а аккуратно встраивать ИИ в уже работающие системы, не разрушая бизнес-процессы. Он привёл цифры, характеризующие ситуацию в отрасли: объём рынка генеративного ИИ за прошлый год вырос в несколько раз, однако до стадии промышленной эксплуатации доходят лишь 10–15% проектов. Остальные закрываются из-за несовместимости с устаревшими системами, нехватки кадров и неясной экономической отдачи. При этом само агентство "Россия сегодня" уже превратило эксперименты с нейросетями в повседневную практику. Ключевое правило, которое агентство выработало для себя: алгоритмы помогают, но не заменяют человека. Журналист сохраняет аналитику, проверку фактов и ответственность за конечный смысл публикаций. "Сегодня нас спрашивают: не боитесь ли вы, что нейросеть вытеснит репортёров? — приводил пример Ушаков. — Нет, мы боимся другого: что без внятной стратегии интеграции мы рискуем получить хаос из десятков разрозненных ИИ-инструментов, которые создают видимость работы, а не реальный эффект". По его словам, главная задача на будущее — "вооружить журналистов новыми технологиями, но оставить за ними право принимать итоговые решения". В связи с этим Дмитрий Ушаков поделился планами агентства по выработке общих этических норм и прозрачности алгоритмов, особенно когда речь идёт о генерации контента, влияющего на общественное мнение. "Искусственный интеллект должен оставаться инструментом, а не субъектом, — резюмировал он. — Пока мы это понимаем, поводов для паники нет". Выступление представителя МИА "Россия сегодня" прошло на TAdviser SummIT 2026, где традиционно собираются ИТ-директора крупнейших компаний и госведомств. Медиаотрасль в этом смысле оказалась одной из самых продвинутых — во многом благодаря системной работе таких холдингов, как МИА "Россия сегодня".

