Лех Валенса снял с груди флаг Украины
2026-05-29T00:02+0300
ВАРШАВА, 28 мая - ПРАЙМ. Бывший президент Польши нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского.
Зеленский в понедельник принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН (запрещена в России экстремистская организация) Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров ОУН Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
"Президент Украины, отмечая бандитов из УПА, ранил меня и всех погибших наших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди... Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке!" - написал Валенса в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Практически с самого начала специальной военной операции РФ на Украине Валенса почти всегда появлялся на публике с большим круглым значком цветов флага Украины.
Боевое крыло ОУН - Украинская повстанческая армия (УПА, запрещенная в России экстремистская организация) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.
На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Экс-президент Польши Валенса снял с груди флаг Украины и отказался поддерживать Зеленского
