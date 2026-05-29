https://1prime.ru/20260529/valensa-870300605.html

Лех Валенса снял с груди флаг Украины

Лех Валенса снял с груди флаг Украины - 29.05.2026, ПРАЙМ

Лех Валенса снял с груди флаг Украины

Бывший президент Польши нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T00:02+0300

2026-05-29T00:02+0300

2026-05-29T00:02+0300

общество

экономика

украина

рф

польша

лех валенса

владимир зеленский

андрей мельник

facebook

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870300605.jpg?1780002135

ВАРШАВА, 28 мая - ПРАЙМ. Бывший президент Польши нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского. Зеленский в понедельник принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН (запрещена в России экстремистская организация) Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров ОУН Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца. "Президент Украины, отмечая бандитов из УПА, ранил меня и всех погибших наших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди... Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке!" - написал Валенса в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Практически с самого начала специальной военной операции РФ на Украине Валенса почти всегда появлялся на публике с большим круглым значком цветов флага Украины. Боевое крыло ОУН - Украинская повстанческая армия (УПА, запрещенная в России экстремистская организация) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.

украина

рф

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, рф, польша, лех валенса, владимир зеленский, андрей мельник, facebook