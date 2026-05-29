Власти намерены простимулировать обновление парка транспортных средств

2026-05-29T02:08+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российские власти намерены простимулировать обновление парка транспортных средств в стране за счет соответствующих программ льготного автокредитования, публичных закупок и иных преференций, следует из правительственного плана, который изучило РИА Новости. "Стимулирование обновления парка транспортных средств, в том числе посредством реализации соответствующих программ", - говорится в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года. Среди таких программ указывается льготное автокредитование, страховые преференции и публичные закупки. Заняться данным вопросом поручено Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и Банку России с объединением страховщиков.

