Роспотребнадзор приостановил реализацию 64,5 миллиона единиц воды "Джермук"
2026-05-29T08:53+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Роспотребнадзор направил доппоручение оператору системы "Честный знак" о приостановке реализации в РФ 64,5 миллионов единиц воды "Джермук", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзором направлено дополнительное поручение оператору государственной системы маркировки "Честный знак" о приостановке реализации на территории Российской Федерации 64,5 миллионов единиц минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды "Джермук", - говорится в сообщении. Основанием для поручения стали нарушения производителем обязательных требований законодательства о техническом регулировании. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната – иона, хлоридов и сульфатов. Это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье. "С начала 2026 года по поручению Роспотребнадзора оператором государственной системы маркировки "Честный знак" уже заблокирована реализация 38,4 миллиона единиц бутилированной воды "Джермук" в рознице и онлайн-каналах", - заключили в Роспотребнадзоре.
