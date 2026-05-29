ВТБ с 29 мая повысил ставки по рублевым вкладам на короткие сроки, максимальная составляет теперь 14%, сообщает банк. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T13:08+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. ВТБ с 29 мая повысил ставки по рублевым вкладам на короткие сроки, максимальная составляет теперь 14%, сообщает банк. "ВТБ повысил ставки по вкладам. С 29 мая ВТБ улучшил условия по рублевым вкладам на короткие сроки. Рост доходности составил до 1 п.п. Максимальная ставка доступна клиентам, получающим в банке зарплату или пенсию — 14% годовых, что является одним из лучших условий на рынке", - говорится в сообщении. По оценке ВТБ, по состоянию на конец апреля вкладчики разместили на накопительных продуктах свыше 67,2 триллиона рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. И объем привлеченных средств физлиц продолжит расти, считает банк. "Свыше 80% депозитов клиенты ВТБ сегодня размещают на сроки до четырех месяцев, поэтому мы приняли решение улучшить условия по ним. Максимальная доходность доступна нашим зарплатным клиентам и пенсионерам, которые проявляют высокую сберегательную активность", - также прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

